Siguen los retrasos en trenes a Nueva York tras fuego en las vías: LIRR, Amtrak y NJ Transit afectados

Por segundo día consecutivo el servicio de los trenes de Amtrak, Long Island Rail Road (LIRR) y NJ Transit hacia y desde Penn Station en Manhattan se ha visto afectado, mientras siguen las reparaciones por un fuego detectado ayer en las vías.

Se recomienda a los usuarios consultar la información oficial actualizada antes de dirigirse a una estación y evaluar alternativas. Las autoridades recomendaron a los pasajeros utilizar Grand Central (Midtown East, Manhattan) o Atlantic Terminal (Brooklyn) como opciones, y advirtieron que esperaran desvíos, cancelaciones y retrasos a lo largo de todo el día viernes, tal como ayer.

El incendio fue detectado el jueves cerca de las 11:30 a.m. en un túnel bajo el East River, y luego se reportó presencia de humo en las vías 18, 19, 20 y 21, en el extremo norte de Penn Station, informaron las autoridades.

La MTA comunicó hoy que el LIRR operaba un servicio “extremadamente limitado” hacia la estación durante la hora punta matutina, y canceló todos los trenes con dirección este. El servicio “Midtown Direct” de NJ Transit, que utiliza los túneles del East River, seguía siendo desviado hacia Hoboken Terminal, indicó la agencia. Los boletos de tren están siendo aceptados de forma recíproca por NJ Transit y por los autobuses de operadores privados, así como por el PATH en Newark Penn Station, Hoboken y 33rd St de Manhattan.

Por su parte, Amtrak informó que el servicio del Corredor Noreste (Northeast Corridor) sufría retrasos de hasta 40 minutos, destacó Gothamist. Amtrak es propietaria de cuatro túneles bajo el East River que conectan Manhattan y Queens; de ellos dependen también los trenes LIRR, así como los de NJ Transit que realizan su cambio de sentido en Sunnyside. Tras el incendio del jueves, sólo uno de esos túneles permanecía operativo.

Jason Abrams, portavoz de Amtrak, explicó que el incendio se originó en uno de los túneles, pero afectó a componentes de un segundo túnel, dejándolo fuera de servicio. Añadió que los equipos de trabajo se esforzaban por restablecer el servicio completo “con la mayor rapidez y seguridad posibles”. Estas interrupciones se producen en un momento en que Amtrak ya había cerrado por completo uno de sus túneles bajo el East River para realizar reparaciones en curso.

Adicionalmente los sindicatos de LIRR se preparan para ir a la huelga y paralizar el servicio ferroviario si no logran alcanzar un nuevo acuerdo contractual con la MTA al final de hoy viernes. LIRR es el sistema de transporte suburbano más grande del país, trasladando a aproximadamente 250,000 viajeros cada día laborable en 947 trenes entre 126 estaciones.