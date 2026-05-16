Clay Holmes sufre fractura tras recibir línea a 111 mph de Spencer Jones

Los Mets sufrieron una baja delicada tras perder a Clay Holmes, luego de que tuvo una fractura en su pierna al recibir un batazo de 111 millas de Spencer Jones, su excompañero.

Holmes sufrió una fractura de peroné derecho y será “una baja por un largo tiempo”, de acuerdo al manager Carlos Mendoza.

El pitcher de los Mets estaba lanzando en la cuarta entrada en el Citi Field cuando Spencer Jones lo golpeó en la pierna derecha con una bola que regresó al lanzador a 111.1 mph.

A pesar de la fractura y el golpe, Holmes no salió inmediatamente y enfrentó a los siguientes siete bateadores. “Esa es la parte más loca”, dijo Mendoza.

Clay Holmes había sido el mejor lanzador de los Mets en lo que va de temporada y el equipo deberá arreglárselas por varios meses sin uno de sus pitchers más confiables.

Holmes tiene un récord de 4-4 con una efectividad de 2.39 y 45 ponches en 9 apariciones esta temporada.

Spencer Jones lamenta haberle fracturado la pierna a Clay Holmes

Spencer Jones, uno de los novatos de los Yankees, lamentó haberle causado la lesión a Holmes, con quien compartió en entrenamientos.

“Lo lamento. Él es un amigo mío. Entrenamos juntos en Nashville y eso es muy duro de escuchar”, dijo el toletero.

Aaron Boone, manager de los Yankees y quien también dirigió a Holmes, expresó que se veía que le dolía, a pesar de ser un jugador que no expresa mucho dolor.

“Se notaba que estaba lesionado, y no es de los que lo demuestran mucho ni intentan ocultarlo, pero se veía que el golpe le había afectado bastante”, dijo el mánager de los Yankees, Aaron Boone, quien dirigió a Holmes entre 2021 y 2024 en el Bronx. “Incluso al verlo salir del montículo, supe que no tenía buen aspecto”.

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