Yankees se llevaron el primero de la Serie del Subway ante Mets

Los New York Yankees se apoyaron en una gran salida de su abridor Cam Schlittler para imponerse con pizarra de 5-2 sobre los Mets el viernes por la noche en el Citi Field.

Schlittler deslumbró en su debut en la Serie del Subway, ponchando a nueve bateadores en 6 2/3 entradas para apuntarse su sexta victoria de la temporada con Yankees.

Juan Soto conectó un jonrón por el jardín contrario en la séptima entrada, el único tropiezo de Schlittler, quien limitó a los Mets a dos hits y dos bases por bolas. Schlittler lanzó 106 pitcheos (71 strikes), su mayor cantidad en la temporada, y salió del juego con los Yankees ganando 4-1.

Cam Schlittler strikes out 9 and the @Yankees take Game 1 of the Subway Series! pic.twitter.com/YE2OsGGXHc — MLB (@MLB) May 16, 2026

Por tercer partido consecutivo, Schlittler también fue golpeado por un batazo al montículo. Luis Torrens dio un susto al dugout de los Yankees al golpear a Schlittler en el zapato con un batazo en la tercera entrada que rebotó hacia el campocorto Anthony Volpe, quien lanzó a primera base para el out.

Jonrón 250 de Juan Soto en MLB

El jardinero dominicano Juan Soto conectó un cuadrangular que impulsó una de las dos carreras de los Mets. Para Soto, fue algo. Para los Mets, no fue suficiente.

Fue el cuadrangular número 250 de su carrera, convirtiéndose en uno de los únicos siete jugadores de las Grandes Ligas en alcanzar esa cantidad y al menos 95 bases robadas antes de los 28 años. Los otros seis son nombres legendarios: Alex Rodríguez, Ken Griffey Jr., Mickey Mantle, Mike Trout, Frank Robinson y Andruw Jones.

Al principio de la temporada, Soto estaba enrachado, bateando .355 con un OPS de .928 en sus primeros ocho partidos. Pero en el octavo de ellos, el 3 de abril, Soto se lesionó la pantorrilla derecha corriendo las bases en San Francisco y se perdió dos semanas y media.

Esta semana, justo cuando empezaban a relajarse, Soto se golpeó el tobillo derecho con una bola de foul, lo que le costó los últimos tres innings del partido del miércoles contra los Tigres. Luego vino el susto del viernes al batear contra Schlittler.

Durante todo este tiempo, el rendimiento de Soto fue deficiente. Del 3 al 13 de mayo, bateó solo .118 con un OPS de .449. Desde entonces, se ha recuperado y ha conectado jonrones en partidos consecutivos.

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