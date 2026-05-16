Trump no comenta sobre supuesta acusación contra expresidente de Cuba Raúl Castro el próximo miércoles

MIAMI – Las autoridades estadounidenses acusarán formalmente el próximo miércoles al expresidente cubano Raúl Castro en relación con el derribo de aviones de la organización humanitaria Hermanos al Rescate en 1996, según fuentes citadas por el diario Miami Herald.

La acusación se producirá tras la aprobación de un gran jurado y durante un acto simbólico en la Torre de la Libertad de Miami, con motivo del día de la Independencia de Cuba, indicaron dos fuentes próximas a la investigación al citado diario.

El evento rendirá homenaje a las cuatro víctimas del incidente ocurrido hace tres décadas, cuando varias aeronaves de Hermanos al Rescate fueron derribadas por fuerzas cubanas en aguas internacionales.

El gobierno estadounidense no ha confirmado por el momento la posible investigación, aunque la cadena CBS adelantó el jueves que el Departamento de Justicia estaría considerando la acusación contra el hermano menor de Fidel Castro.

Preguntado el viernes al respecto mientras regresa de China a bordo del Air Force One, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que no quería hacer comentarios.

El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, se mostró más enfático, y escribió en la red social X: “Adelante, ya era hora”, en respuesta al artículo de CBS.

Miembros de la comunidad cubana en Miami y líderes del exilio calificaron ayer la posible acusación contra Castro como algo que debió haber ocurrido hace mucho tiempo y se mostraron esperanzados en que finalmente pueda hacerse justicia para las familias de las cuatro víctimas del ataque.

El trasfondo del caso es la presión creciente que EE.UU. ha ejercido sobre Cuba, desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, para forzar cambios políticos en la isla.

Raúl Castro, de 94 años, dejó formalmente la dirección del Partido Comunista de Cuba en 2021, aunque sigue siendo considerado una figura influyente dentro del aparato político del país.

Su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, conocido como “Raulito”, ha sido señalado como un punto de contacto en recientes interacciones entre ambos países.

Esta información sucede un día después en que el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, se reunió con líderes cubanos en La Habana, incluido el nieto de Castro.

El director de la CIA habría colocado sobre la mesa las condiciones de Washington para manejar las relaciones con Cuba, en medio de una campaña de presión que incluye un bloqueo petrolero impuesto desde enero pasado.

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