Alec Baldwin responde a Elon Musk por criticar la elección de Lupita Nyong’o para “The Odyssey”

El actor Alec Baldwin defendió la elección de la actriz Lupita Nyong’o para interpretar a Helena de Troya en la película “The Odyssey”, la nueva producción del director Christopher Nolan basada en el poema épico atribuido a Homero.

“Querido Elon… pero ella ES la mujer más hermosa del mundo… Alec”, escribió el actor en Instagram junto a una foto de la actriz de origen kenianomexicana.

Baldwin respondió a una publicación del magnate tecnológico Elon Musk, la cual respaldaba una publicación del comentarista conservador Matt Walsh, quien usó X para criticar la elección de Nyong’o como Helena de Troya, considerada como la mujer más bella del mundo en la mitología griega y cuya belleza desató la guerra de Troya.

“Ni una sola persona en el planeta piensa realmente que Lupita Nyong’o es ‘la mujer más bella del mundo’”, tuiteó Walsh el 12 de mayo. “Pero Christopher Nolan sabe que lo tildarían de racista si le diera el papel de ‘la mujer más bella’ a una mujer blanca. Nolan tiene talento técnico, pero es un cobarde. Tiene demasiado miedo de hacer algo que desafíe, aunque sea mínimamente, el espíritu de la época”, añadió.

Tras este mensaje, Elon Musk respondió: “Cierto”. Esta no es la primera vez que Elon Musk se queja de la elección de Nyong’o para el papel de la semidiosa griega. En febrero, afirmó en X que Nolan, ganador de dos premios Óscar, “había perdido su integridad” al elegir a Nyong’o para el papel de Helena.

Tras esta declaración, la actriz Whoopi Goldberg defendió a la ganadora del Oscar y se dirigió directamente a Musk. “No tienes por qué ir a ver la película. No entiendo por qué sientes la necesidad de opinar sobre esto, y te sugiero que te mires al espejo si te preocupa la apariencia de la gente, si es a esto a lo que nos dirigimos”, dijo Goldberg en el programa The View en febrero.

Musk también criticó previamente la elección del actor transgénero Elliot Page. Aunque no se ha confirmado qué papel interpretará en la película, surgió el rumor de que podría interpretar a Aquiles, el mítico guerrero semidiós. Musk aseguró que es “una de las cosas más tontas y retorcidas que he oído en mi vida”. Luego Musk compartió un tuit que decía: “No me estoy burlando de su masculinidad. Simplemente niego su existencia”.

“The Odyssey” está protagonizada por Matt Damon, quien interpreta a Odiseo, el guerrero que debe enfrentar una travesía de 10 años para regresar a casa después de la guerra de Troya. Tom Holland interpreta a Telémaco, mientras que Anne Hathaway encarna a Penélope.

El elenco lo completa Robert Pattinson como el villano Antínoo, Zendaya encarna a la diosa griega Atenea, Charlize Theron da vida a la hechicera Circe, Jon Bernthal interpreta al rey de Esparta Menelao, Benny Safdie asume el papel de Agamenón, hermano de Menelao; Mia Goth interpreta a la sirvienta desleal Melanto, Lupita Nyong’o posiblemente interpretará a Helena, esposa de Menelao; se presume también que Elliot Page interpretará a Hermes, el mensajero de los dioses.

La película se estrenará en cines el próximo 17 de julio, convirtiéndose en una de las películas más esperadas de este 2026.

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