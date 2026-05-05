“The Odyssey”, de Christopher Nolan, ya tiene fecha de estreno

La esperada película “The Odyssey”, de Christopher Nolan, ya tiene trailer oficial y fecha de estreno. La cinta de acción épica, basada en el poema épico atribuido a Homero, se estrenará el 17 de julio en cines.

Este martes salió a la luz el trailer oficial de la cinta, que se perfila como una de las películas más ambiciosas de 2026. Esta nueva cinta de Nolan contó con un presupuesto de $250 millones de dólares, siendo la producción más costosa del director ganador del Oscar en 2023 por “Oppenhaimer”.

“The Odyssey” narra la travesía de Odiseo durante 10 años para regresar a casa tras la Guerra de Troya. Una de las principales características de esta película es el elenco de alto nivel con el que cuenta. El papel de Odiseo lo interpreta Matt Damon, Tom Holland interpreta a Telémaco mientras que Anne Hettaway encarna a Penélope.

El elenco lo completa Robert Pattinson como el villano Antínoo, Zendaya encarna a la diosa griega Atenea, Charlize Theron da vida a la hechicera Circe, Jon Bernthal interpreta al Rey de Esparta Menelao, Benny Safdie asume el papel de Agamenón, hermano de Menelao; Mia Goth interpreta a la sirvienta desleal Melanto, Lupita Nyong’o posiblemente interpretará a Helena, esposa de Menelao; se presume también que Elliot Page interpretará a Hermes, el mensajero de los dioses.

Una de las sorpresas de esta película es el debut en la actuación del rapero Travis Scott en la película de Nolan, aunque se desconoce el papel exacto que tendrá en la película.

Esta película es una de las más esperadas del año, no solo por la reputación de Nolan con películas premiadas por la crítica, sino porque esta en particular es un hito cinematográfico, ya que es la primera en ser grabada enteramente con cámara IMAX.

Esta nueva tecnología implica una mejora en el sonido ya que evita que el sonido de las cámaras interfiera con los diálogos íntimos. Las expectativas sobre la calidad tecnológica de la cinta hicieron que los fans agotaran los boletos para las funciones en formato Imax 70mm —el favorito de Nolan— en tan solo una hora y con un año de anticipación.

Sigue leyendo:

·Desde la Odisea de Nolan hasta la secuela de ‘The Devil Wears Prada’: las películas más esperadas del 2026

·Revelan primeras imágenes de ‘The Odyssey’ de Christopher Nolan

·Christopher Nolan es criticado por grabar ‘La Odisea’ en un territorio ocupado en el Sáhara