Dos aviones militares chocan en el aire durante espectáculo aéreo en Idaho

Dos aviones de combate de la Armada de Estados Unidos se estrellaron este domingo tras chocar en el aire durante una exhibición militar en Mountain Home Air Force Base, lo que obligó a cancelar el espectáculo aéreo “Gunfighter Skies”.

El accidente ocurrió alrededor de las 12:10 p.m., hora local, mientras cuatro tripulantes participaban en una demostración aérea frente al público. Las aeronaves involucradas eran dos EA-18G Growler pertenecientes al Escuadrón de Ataque Electrónico VAQ-129, con base en Washington.

Según autoridades militares, los cuatro ocupantes lograron eyectarse antes del impacto y sobrevivieron. Todos fueron trasladados para evaluaciones médicas.

Videos muestran el impacto

Grabaciones difundidas en redes sociales captaron el momento en que ambos aviones colisionan en pleno vuelo antes de precipitarse al suelo entre densas columnas de humo negro.

En las imágenes también se observan cuatro paracaídas descendiendo cerca del lugar donde cayeron las aeronaves.

BREAKING: Two U.S. Navy jets collided mid-air and exploded during the Gunfighter Skies Air Show at Mountain Home Air Force Base. pic.twitter.com/R66ADWM2TY — Breaking911 (@Breaking911) May 17, 2026

La comandante Amelia Umayam informó que el incidente permanece bajo investigación.

Cancelan el evento

Tras el accidente, las autoridades suspendieron el espectáculo aéreo y restringieron el acceso a la base mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona.

Testigos aseguraron que, pese al impacto visual del choque, el ambiente dentro del recinto permaneció controlado y tranquilo, en un evento al que asistían numerosas familias militares.

La base aérea de Mountain Home Air Force Base había celebrado el sábado la primera jornada del espectáculo con exhibiciones y demostraciones de vuelo abiertas al público.