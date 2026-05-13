David Harbour recibió $2.7 millones de dólares por un apartamento en Nueva York

En medio de la crisis por su separación y del éxito de la serie “Stranger Things”, el actor David Harbour decidió vender en un acuerdo fuera del mercado de bienes raíces un apartamento en Nolita, Nueva York, que le perteneció durante casi una década.

Recientemente, la transacción se ha hecho pública, aunque los documentos obtenidos por “Realtor. com” muestran que la venta se cerró en agosto del año pasado. Se dice que el actor accedió a recibir $2.7 millones de dólares, una cifra no tan superior a los $2 millones de dólares que él pagó por el sitio en 2017.

Harbour compró este apartamento de un baño y un dormitorio antes de comenzar su relación con Lily Allen, pero parece ser que la propiedad igualmente tuvo mucho que ver en esta relación.

El actor, conocido en los últimos años por ser parte de “Stranger Things”, se encargó de hacer una extensa reforma al apartamento luego de comprarlo. Incluso, se encargó de hacer un recorrido por el lugar justo después de que estuvo terminado. El recorrido lo dio para la revista especializada “Architectural Digest”.

Públicamente, esta propiedad quedó en el olvido luego de que él y la cantante compraran una casa en Brooklyn que se encargaron de reformar y de presumir. Sin embargo, según el último álbum de Allen, Harbour siguió usando este apartamento para tener aventuras con otras mujeres y serle infiel.

Estas afirmaciones son hechas por la cantautora en la canción “Pussy Palace”, la cual forma parte del álbum “West End Girl”, el cual es una especie de crónica de cómo la relación entre ambos se rompió y todo lo que ella sufrió en el proceso.

Al mismo tiempo que el álbum generaba polémica por lo que cuenta, la pareja estaba intentando deshacerse de la casa que sí llegaron a compartir durante sus cinco años de matrimonio. Finalmente, la venta de esta propiedad se cerró en abril de este año por $7 millones de dólares, una cifra inferior a lo que ellos esperaban recibir inicialmente.

Aunque no recibieron lo esperado, sí lograron que fuera mucho más de los $3.35 millones de dólares que ellos pagaron por el sitio.

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