Debra Messing pide $6.49 millones de dólares por su apartamento en Manhattan

La actriz Debra Messing ha decidido deshacerse del apartamento en Manhattan, Nueva York, que le pertenece desde hace más de una década. Esta propiedad ha sido muy importante para la actriz, pues allí vivió y además dedicó mucho dinero y tiempo en hacer reformas.

Según información compartida por “The Wall Street Journal”, Messing ha decidido vender este apartamento en Upper East Side porque su hijo ya dejará el lugar y ella, aunque quiere seguir viviendo en Nueva York, se cambiará de propiedad.

Lo que espera recibir la actriz, conocida por protagonizar la serie “Will & Grace” y la película “The Wedding Date”, es $6.49 millones de dólares. Ella compró este apartamento en el 2010 y desde ese momento tuvo que hacer reformas en el sitio.

La primera reforma la hizo al comprarla para ajustar el espacio a sus gustos y necesidades, pero la segunda reforma la tuvo que hacer por obligación, pues este apartamento se vio afectado por un incendio en un edificio vecino.

En el listado, disponible en la página web de Corcoran Group, se asegura que “cada detalle ha sido cuidadosamente seleccionado para equilibrar la sofisticación de la arquitectura de preguerra con las comodidades de la vida moderna”.

El apartamento está ubicado en la planta número ocho del 3 de East 84th Street. Está distribuido en cuatro dormitorios, cuatro baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior de la propiedad, en el listado dice: “Renovada por Lee Stahl de The Renovated Home, la residencia cuenta con sistemas de última generación, incluyendo aire acondicionado central, armarios a medida, molduras y carpintería fina, techos altos y detalles arquitectónicos bellamente restaurados en toda la vivienda”.

El lugar incluye grandes ventanas que ofrecen mucha claridad al apartamento, además de excelentes vistas de la ciudad.

Además de los millones de dólares que pide para venderlo, el nuevo dueño deberá hacerse cargo de una mensualidad de $10,040 dólares para cubrir con el mantenimiento y con los espacios comunes que ofrece el edificio. Entre esos servicios adicionales están el de portero, administrador y más.

Otra característica que resalta de esta propiedad en venta es la historia del edificio donde se encuentra, el cual fue construido en los años 20 bajo el diseño de los arquitectos Raymond Hood y John M. Howells, conocidos por el Rockefeller Center y el Daily News Building.

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