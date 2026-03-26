Drew Barrymore quiere deshacerse de la histórica propiedad que compró hace dos años

La actriz y presentadora Drew Barrymore ha decidido deshacerse de una mansión en Westchester, Nueva York, que compró hace un par de años. La propiedad está disponible actualmente por $4.9 millones de dólares.

Barrymore compró esta propiedad en 2024 por $4.4 millones de dólares, lo que quiere decir que no espera recibir mucho más de lo que invirtió. Se tiene que resaltar que, además de lo que pagó por comprarla, la actriz y presentadora de televisión también se encargó de hacer extensas reformas en la propiedad.

Para intentar atraer compradores para la propiedad, Barrymore ha difundido detalles de la propiedad en venta con “The Wall Street Journal”. Durante la conversación con el medio, habló sobre el reto que significó hacer los arreglos, pues se encontró con una estructura en mal estado, más de lo que pesó al comprarlo. Sin embargo, asegura que “entre Pinterest, las tiendas de segunda mano y una lata de pintura, no hay límites”.

Esta propiedad incluye una casa principal de 5,600 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, varios baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se resalta que esta “es una finca excepcional donde cada habitación ha sido cuidadosamente rediseñada para el momento perfecto”.

Además de la relación con Barrymore, la agente de bienes raíces encargada de su venta, se apoya en destacar que “esta extraordinaria propiedad ofrece una privacidad inigualable, un encanto atemporal y una flexibilidad excepcional”. Explica que “el terreno ya ha sido subdividido en cinco lotes, creando una oportunidad única para disfrutar de la finca como un espectacular complejo o la posibilidad de vender parcelas adicionales en el futuro”.

El nuevo propietario también podrá disfrutar de extensas áreas verdes, terraza, piscina, área de spa, área de barbacoa y otros espacios ideales para compartir al aire libre con familiares o amigos.

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