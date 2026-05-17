Experto asegura que el riesgo de hantavirus en Nueva York es muy bajo

Los hantavirus siguen en la mente de los neoyorquinos después de un brote mortal a bordo de un crucero extranjero y una presunta nueva infección en la región de Finger Lakes.

Una cepa no muy común de hantavirus fue señalada como la causante de la muerte de tres pasajeros que se encontraban en el crucero MV Hondius, que zarpó a Argentina en abril pasado. El brote generó cuarentenas y vigilancia de los residentes de las áreas de Nueva York y Nueva Jersey que viajaban en el crucero o que tuvieron contacto con los pasajeros del mismo.

El jueves surgieron más preocupaciones, con varios informes de un presunto caso de hantavirus en el condado de Ontario, Nueva York, aunque los funcionarios de salud pública expresaron que no había ningún vínculo entre ese caso y las infecciones del crucero, de acuerdo con lo que dieron a conocer diferentes medios de comunicación locales.

Por su parte, el Dr. Marcus Pereira, director médico del Programa de Enfermedades Infecciosas en Trasplantes del NewYork-Presbyterian y del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia, participó en el programa All Things Considered a inicios de esta semana para hablar sobre el hantavirus.

Ahora, se presenta la transcripción de su conversación, editada para mayor brevedad y claridad, realizada por Gothamist:

• Doctor Pereira, ¿cuán preocupados deberían estar los neoyorquinos por este brote de hantavirus?

Creo que para la mayoría de la gente, la preocupación debería ser mínima. La mayoría de las personas expuestas a este virus —ya fueran pasajeros de ese crucero o se hubieran contagiado por otros medios— fueron identificadas y están bajo observación. Por lo tanto, para el ciudadano común que vive en Nueva York, ya sea en la ciudad o en el estado, el riesgo de contagio es extremadamente bajo.

• ¿Qué hace que esta cepa particular de hantavirus sea diferente?

Esta cepa en particular, el virus de los Andes, es la única capaz de transmitirse de persona a persona. Sin embargo, incluso en el entorno del crucero, según tenemos entendido, la contagiosidad del virus es generalmente muy baja. No obstante, esta clase de hantavirus puede causar enfermedades graves en humanos, y ya se han registrado fallecimientos por contraerlo. Por lo tanto, si se contrae, la tasa de mortalidad es alta y la enfermedad puede agravarse rápidamente.

• ¿En qué se diferencia la transmisión del hantavirus de la de la COVID-19 o la gripe?

En el caso de la gripe y el SARS-CoV-2 (el virus que causa la COVID-19), creo que aprendimos muy rápidamente que basta una exposición mínima para que el virus se propague a otras personas. Creo que lo que estamos aprendiendo de este virus es que, si bien es un poco más complejo, aún hay mucho que desconocemos, y esperamos que siga siendo así.

• ¿Por qué no son más comunes los brotes de hantavirus en un lugar densamente poblado como en la ciudad de Nueva York?

Sin duda, también se me pasó por la cabeza. Pero para que quede claro, el virus del que hablamos en este brote es una cepa diferente a la que se da de forma natural aquí en Estados Unidos, en todo el país e incluso en algunas zonas del estado de Nueva York. Por suerte, la exposición (a través de la orina o las heces de roedores) no es frecuente. Y, obviamente, no todos los animales están infectados con ese virus. Así que creo que la probabilidad es muy baja. Y, por suerte, solo se han registrado casos esporádicos en nuestra región a lo largo de las décadas.

• Si alguien está infectado, ¿en qué consiste el tratamiento?

Lamentablemente, no existen medicamentos antivirales ni otras terapias aprobadas. El tratamiento consiste en ingresar en el hospital, permanecer en una habitación aislada y ser monitorizado muy de cerca. Algunos de estos pacientes empeoran rápidamente. Necesitan cuidados intensivos, ya sea intubación o soporte mecánico especializado para superar la fase más crítica de la infección.

Sigue leyendo:

• Mantienen bajo vigilancia a 41 personas en el país por exposición al hantavirus

• Crucero en cuarentena en Burdeos: un muerto y decenas de enfermos por posible brote de norovirus

• Tres residentes de Nueva York entran en cuarentena tras brote de hantavirus en crucero