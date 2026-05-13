Crucero en cuarentena en Burdeos: un muerto y decenas de enfermos por posible brote de norovirus

Unas 1,700 personas permanecen confinadas este miércoles a bordo del crucero Ambition en el puerto de Burdeos, en el suroeste de Francia, después de que un pasajero muriera y decenas de viajeros presentaran síntomas de norovirus durante la travesía.

Según la agencia de noticias EFE, las autoridades sanitarias francesas aclararon que el brote registrado en este barco no tiene ninguna relación con los casos de hantavirus detectados recientemente en el crucero MV Hondius, situación que había generado preocupación internacional tras el traslado de pasajeros a Estados Unidos para permanecer en cuarentena.

El Ambition, operado por Ambassador Cruise Line, llegó a Burdeos procedente de las Islas Shetland, luego de hacer escalas en Belfast, Liverpool y Brest. El barco transporta a 1,233 pasajeros, en su mayoría provenientes del Reino Unido e Irlanda, además de cientos de tripulantes.

La Agencia Regional de Salud de Nueva Aquitania informó que el crucero notificó a las autoridades portuarias sobre la muerte de un pasajero británico mayor de 90 años, quien presentó síntomas de gastroenteritis. Poco después comenzaron a detectarse numerosos casos adicionales de vómitos y diarrea entre los viajeros.

De acuerdo con los reportes preliminares, al menos 50 personas desarrollaron síntomas gastrointestinales compatibles con una infección viral o una posible intoxicación alimentaria. Los pasajeros afectados fueron aislados de inmediato en sus camarotes y atendidos por el equipo médico del barco.

Autoridades investigan el origen del brote

Durante la mañana de este miércoles, un equipo médico francés subió al crucero para evaluar la situación sanitaria y recolectar muestras clínicas. Los análisis buscan determinar con precisión qué agente provocó el brote y si existe riesgo de transmisión entre pasajeros y tripulantes.

Las autoridades sanitarias explicaron que los primeros exámenes descartaron inicialmente la presencia de norovirus, aunque advirtieron que todavía esperan nuevos resultados de laboratorio realizados en hospitales de Burdeos antes de confirmar la causa exacta.

A pesar de ello, los especialistas consideran que el cuadro clínico registrado a bordo es compatible con los brotes de gastroenteritis que suelen producirse en cruceros y otros espacios cerrados donde conviven cientos de personas durante varios días.

Los funcionarios franceses también señalaron que el confinamiento de los pasajeros dentro del barco no ha provocado restricciones para la población local ni representa, por ahora, un riesgo sanitario para la ciudad de Burdeos.

Mientras continúan las investigaciones, el Ambition permanece atracado en el puerto occidental de la ciudad francesa y las autoridades analizan si el crucero podrá continuar el itinerario previsto hacia España una vez que se conozcan los resultados definitivos.

Qué es el norovirus y cómo se transmite

El norovirus es uno de los virus más comunes asociados a brotes de gastroenteritis en todo el mundo. Pertenece a la familia Caliciviridae y suele provocar síntomas como vómitos intensos, diarrea, dolor abdominal, náuseas y malestar general.

Los expertos explican que el virus se transmite con gran facilidad mediante el contacto directo con personas infectadas, alimentos contaminados o superficies donde el microorganismo puede permanecer activo durante horas o incluso días.

Los cruceros suelen convertirse en escenarios propicios para este tipo de brotes debido a la convivencia cercana entre pasajeros, el uso compartido de espacios comunes y la preparación masiva de alimentos.

Además, algunos productos marinos crudos o poco cocinados, especialmente ostras y mejillones, aparecen frecuentemente relacionados con infecciones gastrointestinales vinculadas al norovirus.

Otra de las características que preocupa a las autoridades sanitarias es que las personas infectadas pueden contagiar, incluso, antes de desarrollar síntomas y continuar transmitiendo el virus varios días después de recuperarse.

Aunque este tipo de infecciones suele resolverse sin complicaciones en la mayoría de los casos, los adultos mayores y las personas con sistemas inmunológicos debilitados enfrentan mayores riesgos de deshidratación y complicaciones médicas.

Las autoridades francesas insistieron en que, por el momento, no existe motivo de alarma generalizada y recordaron que los brotes gastrointestinales son relativamente frecuentes en cruceros alrededor del mundo.

Sin embargo, el fallecimiento del pasajero británico y la rápida propagación de los síntomas entre decenas de viajeros mantienen bajo vigilancia al Ambition mientras continúan las pruebas para confirmar el origen exacto del brote.

La investigación sanitaria continúa este miércoles en Burdeos y se espera que las autoridades publiquen nuevos resultados médicos en las próximas horas para determinar si el brote fue provocado por norovirus, una intoxicación alimentaria u otro patógeno gastrointestinal.

Por ahora, los pasajeros permanecen bajo observación dentro del barco mientras la tripulación refuerza las medidas de limpieza y desinfección en las áreas comunes para intentar contener la propagación de los síntomas gastrointestinales registrados durante los últimos días de la travesía.

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