Mantienen bajo vigilancia a 41 personas en el país por exposición al hantavirus

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos mantienen bajo vigilancia a 41 personas por posibles exposiciones a la variante andina del hantavirus, después del brote registrado en el crucero MV Hondius, donde se confirmaron contagios que dejaron tres fallecidos.

Funcionarios de salud explicaron este jueves que el seguimiento incluye a pasajeros evacuados, viajeros que abandonaron el barco antes de detectarse el brote y personas que tuvieron contacto con uno de los infectados durante un vuelo internacional.

Seguimiento en varios estados

De las 41 personas monitoreadas, 18 permanecen en centros de salud bajo observación médica tras haber sido evacuadas desde las Islas Canarias y trasladadas de regreso a Estados Unidos el pasado lunes.

Las otras 23 cumplen aislamiento en sus viviendas bajo supervisión de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), que recomendaron una cuarentena de 42 días.

Según las autoridades, uno de los casos que encendió las alertas fue el de un pasajero que desarrolló síntomas tras abandonar el crucero y abordó un vuelo desde la isla de Santa Helena hasta Johannesburgo.

Riesgo “bajo” para la población

Aunque continúan las investigaciones, funcionarios de los CDC insistieron en que el riesgo para la población general sigue siendo reducido y señalaron que, hasta ahora, no se han confirmado contagios dentro de territorio estadounidense.

David Fitter, uno de los responsables de la respuesta sanitaria, explicó que la prioridad es mantener vigilancia cercana sobre los posibles expuestos y garantizar atención médica rápida si aparecen síntomas.

“Estamos trabajando de cerca con los pasajeros y con nuestros socios de salud pública”, afirmó.

El viaje del crucero

El MV Hondius transportaba a 147 pasajeros y tripulantes durante una travesía que comenzó en Ushuaia, Argentina, y continuó por distintas islas del Atlántico antes de arribar a Canarias.

Fue durante ese recorrido cuando se detectaron varios casos de la variante andina del hantavirus, una enfermedad poco frecuente que puede provocar complicaciones respiratorias graves.

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