¿Fruta aguada al descongelar? El truco del papel de aluminio que cambiará tu cocina

La congelación es un método efectivo para preservar los alimentos por más tiempo y representa un ahorro de tiempo y dinero. Sin embargo, este proceso puede afectar la textura de las frutas, por lo que hay ciertos trucos muy sencillos de aplicar para lograr mantener las características originales.

La ingeniera de alimentos, Karen Cortés, explica en redes sociales que cuando congelas un alimento de forma convencional, el proceso ocurre de manera muy lenta. Esto genera que el agua forme cristales de hielo ordenados, grandes y filosos, los cuales terminan rompiendo las membranas celulares, provocando que la fruta pierda su firmeza.

Para evitar este efecto, hay unos sencillos pasos que se deben seguir. Lo primero es que no se deben lavar y congelar de inmediato sin un proceso previo.

De la manera tradicional —que implica lavar la fruta, secar y congelar directamente—, el agua dentro de las células forma cristales grandes que rompen la estructura de la fruta.

Esto trae como consecuencia que, al momento de descongelar, las piezas queden blandas porque perdieron mucha agua y textura. Para que esto no te ocurra y te queden intactas, la clave es congelar rápido, y en casa el aluminio puede ser tu mejor aliado.

Pasos para congelar correctamente tus frutas y verduras

El congelador nos permite conservar perfectamente alimentos perecederos. Solo debemos tener cuidado de protegerlos adecuadamente, para que no se mezclen los olores y no se marchiten por el frío. Crédito: Shutterstock

Hay sencillos pasos que no deben saltarse para congelar correctamente tus frutas y verduras, sigue estas recomendaciones:

Limpieza y secado: Es vital que las frutas estén bien limpias y secas antes de empezar. El agua superficial también forma cristales que dañan la superficie del alimento.

El uso del aluminio: Coloca las frutas en una bandeja de aluminio bien distribuidas. Si no tienes una, utiliza papel de aluminio. Este material es clave, ya que funciona como un conductor térmico que ayuda a extraer el calor del alimento mucho más rápido.

Distribución en una capa: Coloca la fruta separada en una sola capa, no agrupada. Esto facilita que se congele de forma individual por al menos cuatro horas.

Almacenamiento final: Una vez que la fruta esté firme, pásala a una bolsa con cierre hermético o al recipiente donde la vayas a almacenar definitivamente.

Truco práctico para ahorrar tiempo

Cuando no tengas tiempo para realizar un proceso tan meticuloso, solo debes lavar bien las frutas y verduras, secarlas muy bien y meterlas en una bolsa hermética, pero acomodándolas de manera plana. Esto permitirá que el frío penetre de forma uniforme y evitará que se forme un bloque sólido difícil de manipular.

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