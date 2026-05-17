Hombre paga $9 millones por comer con Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo

Una persona anónima desembolsó más de $9 millones para ganar una subasta que le permitirá compartir un almuerzo privado con el inversionista Warren Buffett y la estrella de la NBA Stephen Curry, en un evento benéfico que recaudará millones de dólares para organizaciones sociales.

La puja se realizó a través de eBay y comenzó el 7 de mayo. Después de varios días de ofertas, la subasta cerró el 14 de mayo con una cifra final de $9,000,100, según reportó Yahoo.

El ganador, cuya identidad no ha sido revelada, podrá asistir acompañado de hasta siete invitados al almuerzo programado para el 24 de junio en Omaha, Nebraska, ciudad donde se encuentra la sede de Berkshire Hathaway, el conglomerado empresarial de Buffett.

El dinero será destinado a organizaciones benéficas

Los fondos obtenidos serán divididos en partes iguales entre GLIDE, organización que ayuda a personas vulnerables en San Francisco, y Eat. Learn. Play., fundación creada por Stephen Curry y su esposa Ayesha Curry para apoyar a niños y familias en Oakland, California.

Además, Buffett, de 95 años, prometió igualar la cantidad recaudada en la subasta para ambas organizaciones, lo que elevará el total recaudado a aproximadamente $27 millones, según CNBC.

Stephen Curry, de 38 años, y Ayesha Curry, de 37, reaccionaron al resultado mediante un comunicado.

“Es un honor unirnos a GLIDE y Warren Buffett para esta increíble tradición y ayudar a dar vida al siguiente capítulo de esta subasta”, expresaron.

La pareja también destacó la importancia del trabajo comunitario.

“Cada niño merece acceso a comidas nutritivas, educación de calidad y lugares seguros para jugar y crecer. A través de Eat. Learn. Play., hemos visto de primera mano cómo invertir en niños y familias puede fortalecer comunidades enteras”, señalaron, de acuerdo con el diario Independent.

Y añadieron: “Estamos abrumados de gratitud por esta oportunidad, que refleja la creencia compartida de que cuando distintas generaciones e instituciones se unen con propósito, podemos crear un impacto más profundo y duradero para las personas que más lo necesitan”.

Buffett revive una tradición benéfica

El evento marca el regreso de las famosas subastas benéficas de Buffett, quien durante más de dos décadas organizó almuerzos para recaudar fondos para GLIDE.

Desde el año 2000, estas subastas lograron reunir alrededor de $53 millones. A partir de 2008, las ofertas ganadoras superaron consistentemente el millón de dólares.

Buffett suspendió el evento en 2022 después de una subasta récord de $19 millones.

En 2024 se realizó un intento por continuar la tradición con un almuerzo junto al empresario tecnológico Marc Benioff, el cual recaudó $1.5 millones, aunque esa versión no continuó.

Buffett sigue activo tras dejar el cargo de CEO

Aunque Warren Buffett dejó el cargo de director ejecutivo de Berkshire Hathaway en enero, después de más de 60 años al frente de la compañía, continúa participando activamente en iniciativas filantrópicas.

En un comunicado publicado por la fundación Eat. Learn. Play., Buffett dijo sentirse satisfecho con la respuesta del público.

“Estoy encantado con la respuesta a esta subasta y honrado de apoyar el importante trabajo que realizan GLIDE y la Fundación Eat. Learn. Play.”, dijo Buffett.

También agregó: “Espero compartir una comida con Stephen, Ayesha y el ganador de la subasta junto a sus invitados en Omaha, y agradezco a todos los que participaron para hacer de este esfuerzo un gran éxito”.

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