Warren Buffett aconseja hablar del testamento con tus hijos antes de morir

El reconocido inversionista Warren Buffett advierte que evitar conversaciones sobre el testamento puede provocar conflictos familiares difíciles de reparar una vez que una persona fallece.

Durante la reunión anual de Berkshire Hathaway en 2023, Buffett explicó que mantener en secreto un testamento puede convertirse en un grave error.

Señaló que cuando los hijos conocen el documento por primera vez tras la muerte de sus padres, también descubren en ese momento lo que ellos pensaban sobre la equidad, el dinero y sus valores.

Esa revelación, dijo, suele generar sorpresa, desacuerdos e incluso rupturas familiares.

Buffett fue claro al calificar esta situación como un terrible error, subrayando que, a diferencia de otros conflictos, este tipo de situaciones ya no pueden corregirse una vez ocurridas.

Su regla personal: cero sorpresas

El empresario ha optado por un enfoque distinto. Explicó que no finaliza su testamento hasta que sus hijos lo han leído, comprendido y tenido la oportunidad de opinar al respecto.

Según Buffett, este proceso funciona mejor cuando los hijos tienen la madurez suficiente para analizar el contenido de manera reflexiva.

En su caso, estas conversaciones no ocurrieron cuando eran jóvenes, sino más adelante en sus vidas.

El riesgo de herederos no preparados

Además de la comunicación, Buffett destacó otro problema frecuente: muchas familias no preparan adecuadamente a la siguiente generación para administrar lo que recibirán.

Aunque se transfieran grandes sumas de dinero o incluso negocios completos, los herederos pueden no contar con la experiencia o la visión necesaria para gestionarlos.

Esta falta de preparación, combinada con la ausencia de diálogo previo, puede derivar rápidamente en conflictos, especialmente cuando las expectativas nunca se discutieron abiertamente.

Buffett enfatizó que el objetivo no debe ser solo heredar riqueza, sino también preservar las relaciones familiares, ya que un testamento mal manejado puede dividir a los hermanos en cuestión de minutos e incluso llevarlos a disputas legales.

El contexto del inversionista

De acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, Buffett cuenta con una fortuna cercana a los $142,000 millones, gran parte vinculada a su participación en Berkshire Hathaway.

Asumió como presidente y director ejecutivo de la empresa en 1970 y, aunque ya no ocupa el cargo de CEO, continúa como presidente.

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