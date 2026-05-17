Israel afirma que controla el 60% de Gaza y dice estar “sometiendo” a Hamás

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó este domingo que el Ejército israelí ha ampliado su control sobre la Franja de Gaza hasta alcanzar alrededor del 64% del territorio, en el marco de la ofensiva militar y de las restricciones vigentes tras el alto el fuego.

“En Gaza ya no controlamos el 50%, sino el 60%. Estamos sometiendo a Hamás. Sabemos exactamente cuál es nuestra misión, y nuestra misión es una sola: asegurar que Gaza ya no represente una amenaza para Israel”, declaró Netanyahu al inicio de una reunión del gobierno en Jerusalén, según un comunicado difundido por su oficina.

Las cifras se conocen en un contexto en el que, tras la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre, las fuerzas israelíes se replegaron hacia la denominada Línea Amarilla, desde donde pasaron a controlar cerca del 53 % del territorio gazatí. Esa configuración dejó a alrededor de dos millones de palestinos concentrados en el resto de la Franja.

A esa demarcación se sumó posteriormente la llamada Línea Naranja, introducida a finales de marzo de 2025, que según la ONG Gisha delimitaba una zona de 174 kilómetros cuadrados —casi el 48% de Gaza— donde el movimiento de organizaciones internacionales y ONG quedaba restringido sin coordinación previa con Israel.

Sin embargo, de acuerdo con información de la misma organización, el pasado 8 de marzo el Ejército israelí envió a agencias humanitarias un mapa actualizado de la Línea Naranja, que se habría desplazado respecto a la Línea Amarilla, ampliando en aproximadamente un 11% el área bajo control israelí.

Con este reajuste, sostiene Gisha, las zonas en las que el acceso humanitario requiere autorización israelí abarcarían cerca del 64% de la Franja de Gaza, un territorio en el que, además, el acceso estaría prohibido a la población palestina civil.

La ONG advierte que este sistema de permisos para el movimiento de personal y ayuda humanitaria “retrasa e incluso obstaculiza” la labor de las organizaciones internacionales que operan en el enclave.

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