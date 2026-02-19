¿Qué es la Junta de la Paz que inaugura Trump?

Este jueves, el presidente Donald Trump inauguró oficialmente la llamada Junta de la Paz con apenas una veintena de países miembros, que debieron aportar $1,000 millones de dólares para participar en tal grupo que buscaría terminar con los ataques de Israel y perfilar la reconstrucción de Gaza, como uno de sus objetivos.

“La Junta de Paz prácticamente supervisará a las Naciones Unidas y se asegurará de que funcione correctamente”, dijo Trump durante la reunión inaugural del panel en Washington.

Ninguno de los principales aliados y socios comerciales de EE.UU. se sumaron a la Junta, además de que la cantidad de miembros es menos del 10% de todos los 193 miembros de las Naciones Unidas.

“Nos aseguraremos de que sus instalaciones sean buenas. Necesitan ayuda, y necesitan ayuda financiera. Les ayudaremos financieramente y nos aseguraremos de que las Naciones Unidas sean viables”, dijo Trump.

De los aliados militares, políticos y económicos de EE.UU. en Europa ninguna de las principales naciones confirmó su integración, eso incluye Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido.

Tampoco Canadá ni México, dos de los principales socios comerciales de EE.UU. se integraron a la Junta y en el caso del segundo, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el país se sumará como “observador”, igual que Chipre, República Checa, Grecia, Italia y Rumanía.

Otros países invitados, como Australia, Brasil, China y Japón todavía evalúan su respuesta.

De los países Latinoamericanos que aceptaron la invitación se encuentran Argentina, El Salvador y Paraguay, cuyos líderes han expresado su apoyo al presidente Trump en otros temas, como economía e inmigración.

También están Armenia, Arabia Saudita, Azerbaiyán, Baréin, Bulgaria, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Indonesia, Israel, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Mongolia, Marruecos, Qatar, Pakistán, Turquía y Uzbekistán.

Afectaciones a la ONU

Hay preocupaciones sobre cómo la nueva Junta de la Paz afecte el trabajo de las Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad, donde incluso EE.UU. tiene voz de veto.

“Si bien es evidente que el Consejo de Seguridad no responde a los grandes conflictos mundiales, la solución no reside en crear nuevas instituciones, cuya estructura y composición ofrezcan pocas perspectivas de legitimidad y aceptación”, indicó la UNU Centre for Policy Research. “En cambio, el camino a seguir es aprovechar mejor las instituciones existentes. Aunque a menudo eclipsada por la atención centrada en el Consejo de Seguridad, durante los últimos 80 años la Asamblea General ha intervenido con frecuencia para apoyar la acción colectiva y las funciones de pacificación que la Junta de la Paz se encarga de asumir”.

A pesar de su iniciativa paralela, Trump afirmó que la ONU “tiene un potencial enorme”, aunque recordó que desdeño la importancia de ese organismo internacional.

“A mucha gente no le gustó lo que dije. Dijeron: ‘No deberías decir eso, porque, ya sabes, no nos importan las Naciones Unidas’. No, es realmente muy importante, y creo que con el tiempo alcanzará su máximo potencial. Ese será un gran día”, afirmó.

¿Cómo opera la Junta de la Paz?

La administración Trump organizó la primera reunión de la Junta en el Instituto de la Paz de Estados Unidos, cuyo nombre el Departamento de Estado asignó en honor al presidente Donald Trump, aunque él afirma “no haber tenido nada que ver” en el nuevo nombre.

Originalmente, la Junta de la Paz se mencionó en el plan de 20 puntos que el gobierno de Trump presentó sobre el fin de los ataques de Israel en Gaza y la reconstrucción de la zona, pero ahora el objetivo del panel es buscar solución a otros conflictos en el mundo.

Hasta el momento se han asegurado $7,000 millones de dólares, aunque Trump afirmó que se planean $10,000 millones para la reconstrucción de Gaza, donde Israel tendrá una participación protagónica junto a EE.UU. y Jared Kushner, yerno del presidente.

Trump adelantó que Egipto y Jordania están proporcionando una ayuda sustancial, tropas, entrenamiento y apoyo a una fuerza policial palestina, como parte del plan de desmantelar la base militar de Hamás.

No se abordó sobre los ataques que Israel continúa perpetrando en Gaza –a pesar del acuerdo de cese al fuego–, aumentado el número de muertos palestinos a 73,158, según cifras reconocidas por la ONU.

“Cada dólar gastado es una inversión en estabilidad y la esperanza de un futuro nuevo y armonioso; es una región tan importante, tan vibrante y tan increíble”, expresó Trump, pero afirmó que la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios está recaudando $2,000 millones de dólares para apoyar a Gaza.

