Alcalde de Nueva York defiende a su esposa artista por apoyar causa palestina durante guerra entre Israel y Hamas

Zohran Mamdani intentó crear un muro entre su liderazgo como alcalde de la ciudad de Nueva York y las opiniones privadas de su esposa, Rama Duwaji, tras ser preguntado sobre sus comentarios en redes sociales en torno a los ataques liderados por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Duwaji respondió “me gusta” a publicaciones en Instagram que apoyaban la causa palestina inmediatamente después de los ataques, en los que murieron aproximadamente 1,200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes, según las autoridades israelíes. Las fuerzas militares israelíes respondieron con una acción militar en Gaza que ha matado a más de 70,000 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, resumió The New York Times.

El alcalde afirmó que las opiniones de su esposa no deberían estar sujetas a un amplio escrutinio público. Ellos no estaban casados ​​cuando ella respondió “me gusta” a las publicaciones. La pareja se casó en mayo de 2025, cuando él era asambleísta estatal. Mamdani no participó en las primarias demócratas para la alcaldía hasta octubre de 2024.

“Mi esposa es el amor de mi vida y también es una persona reservada que no ha ocupado ningún cargo formal en mi campaña ni en mi Ayuntamiento”, declaró Mamdani durante una conferencia de prensa no relacionada la mañana de ayer. “Sin embargo, fui elegido para representar a los 8 millones y medio de habitantes de esta ciudad y creo que, debido a ese cargo, es mi responsabilidad responder a cualquier pregunta sobre mis ideas, políticas y decisiones”.

Mamdani respondía a una publicación de Jewish Insider que destacaba varios casos en los que Duwaji había dado “me gusta” a notas en Instagram que apoyaban la causa palestina inmediatamente después de los atentados del 7 de octubre de 2023.

Este sábado un artefacto desconocido explotó afuera de Gracie Mansion, residencia oficial del alcalde de Nueva York, durante un aparente choque de protestas anti y a favor del ataque en Irán, provocando una columna de humo y sembrando el caos en la zona, según testigos y fuentes policiales. Seis personas fueron arrestadas.

Durante la guerra entre Hamas e Israel iniciada en 2023 hubo constantes protestas en Nueva York, siendo la ciudad con la población judía más grande fuera de Israel y además sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las medidas preventivas regulares de NYPD incluyen monitorear las redes sociales y otras comunicaciones para detectar posibles amenazas terroristas.

Duwaji, nativa de Texas de raíz siria de 28 años, conoció a su esposo en la aplicación de citas Hinge. En el pasado, la ilustradora afirmó: “No creo que todo el mundo tenga que crear obras políticas, pero el arte es inherentemente político en su creación, financiación y difusión. Incluso crear arte como refugio ante los horrores que presenciamos es, para mí, un acto político. Es una reacción al mundo que nos rodea”.

Esta semana Mamdani -primer alcalde musulmán en la historia de NYC- cambió ligeramente su posición tras los ataques de EE.UU. e Israel a Irán, reconociendo la represión “brutal” de ese régimen.

Previamente, el sábado 28 de febrero, dos días después de visitar a Donald Trump en la Casa Blanca para pedir fondos a un mega proyecto de viviendas asequibles en Queens, Mamdani criticó severamente los acciones en Irán: “Los ataques militares de hoy por parte de Estados Unidos e Israel marcan una escalada catastrófica en un acto ilegal de guerra de agresión”, dijo el alcalde en un evento no relacionado en Brooklyn. Y luego escribió en Twitter/X. “Bombardear ciudades, matar civiles, abrir un nuevo escenario de guerra: los estadounidenses no quieren esto. Los estadounidenses no quieren otra guerra para un cambio de régimen. Queremos una respuesta a la crisis de asequibilidad. Queremos la paz”.

Algunos críticos atacaron a Mamdani por esa respuesta inicial, especialmente desde comunidades judías e iraníes en la ciudad. El domingo el ex alcalde Eric Adams lo cuestionó en Twitter/X diciendo: “Los estadounidenses iraníes en Nueva York y en todo el país están aplaudiendo a Estados Unidos por finalmente enfrentarse al régimen salvaje que ha torturado, asesinado y aterrorizado a sus familias durante casi medio siglo. Los que gritan en protesta son los fanáticos políticos habituales de la extrema izquierda y la extrema derecha”.

El lunes Mamdani envió un saludo a los judíos de Nueva York: “… les deseo un Purim feliz, celebrando el coraje, la valentía y la resiliencia que son la esencia de esta festividad. A medida que muchos comienzan a celebrar Purim, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) estará desplegando recursos adicionales en sinagogas e instituciones culturales de los cinco distritos para garantizar una festividad alegre y segura”, escribió en Twitter/X.

En diciembre Catherine “Cat” Almonte Da Costa, una funcionaria clave recién nombrada en la entonces futura administración de Mamdani en la alcaldía de Nueva York, renunció apenas un día después de ser anunciada, debido a publicaciones antiguas suyas que resurgieron en la plataforma de redes sociales Twitter/X y que fueron denunciadas como antisemitas y denigrantes para el pueblo judío.