José Mourinho confirmó contactos entre su agente Jorge Mendes y el Real Madrid

José Mourinho aclaró este sábado su situación contractual y confirmó que espera entablar conversaciones directas con el Real Madrid durante la próxima semana. Tras la victoria del Benfica ante el Estoril, el técnico portugués explicó en rueda de prensa que, aunque aún no ha recibido una oferta formal ni ha hablado personalmente con Florentino Pérez, su agente, Jorge Mendes, ya ha mantenido los primeros contactos preliminares con la directiva blanca.

“No he firmado con el Real Madrid, no tengo contrato ni tengo una oferta”, enfatizó el estratega, quien además reveló que la única propuesta física que tiene sobre la mesa en este momento es una oferta de renovación por parte del Benfica. Sin embargo, Mou reconoció que Mendes le pidió paciencia: “Lo único que tengo, y no lo voy a negar, es que mi agente me habló, no el Real Madrid, y me dijo: ‘Ojo, puede haber una situación real y seria con el Real Madrid, esperemos’. Ok, esperemos”, explicó.

El futuro de Mourinho se definirá en los próximos días debido a las cláusulas de su actual vinculación con las “Águilas”. Aunque firmó en septiembre un contrato válido hasta 2027, el acuerdo incluye un margen de diez días tras el cierre de la temporada para que ambas partes evalúen su continuidad.

Por esta razón, el técnico señaló que la próxima semana será crucial para tomar una decisión definitiva sobre su carrera, necesitando tiempo y espacio para analizar sus opciones.

El posible regreso de “Mou” al Santiago Bernabéu ha despertado una gran expectación entre el madridismo, que recuerda su primera etapa entre 2010 y 2013, periodo en el que conquistó una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Mientras el Real Madrid define sus pasos institucionales tras la reciente convocatoria de elecciones presidenciales, el entrenador luso se mantiene tranquilo a la espera de que los contactos de los despachos se traduzcan en una reunión formal.

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