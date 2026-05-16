Bayern Múnich y Harry Kane cierran Bundesliga con récord de goles

Bayern´Múnich, campeón desde hace dos semanas, cerró este sábado su participación en la Bundesliga 2025-26 con una goleada ante el Colonia (5-1) y un récord de goles en las grandes ligas de Europa.

El Múnich llegó a 122 goles anotados en la temporada, superando su propio récord en el fútbol alemán con 101 goles en la temporada 1971-1972.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas la UEFA Champions League

Con esta cantidad de goles, Múnich se convirtió en el segundo equipo más goleador en un año en la misma temporada superando los 121 goles del Real Madrid de Mourinho en la campaña 2011-2012.

En ese año, Cristiano Ronaldo anotó 46 goles siendo parte vital del título en LaLiga. Madrid fue campeones de liga y quedaron en semifinales de Champions League, cayendo precisamente ante el Bayern.

El récord histórico en las cinco grandes ligas de Europa le pertenece a Aston Villa en la campaña 1930-1931 de la Primera División de Inglaterra, convirtiendo 128 tantos en 42 partidos.

Harry Kane rompe récord de goles en Bundesliga con Bayern

Harry Kane también implantó un récord de goles luego de meter un hat-trick. El inglés terminó con 58 tantos, dejando atrás a Robert Lewandowski con 55 goles en la temporada 2019-2020.

Kane se convirtió en el jugador de la Bundesliga con más goles en toda la temporada. El inglés terminó con 36 anotados en el campeonato alemán, 7 goles en la Copa Pokal y 14 por la Champions League.

El partido estuvo antecedido por los homenajes de despedida a Nicolas Jackson, Raphael Guerreiro y, sobre todo, Leon Goretzka tras ochos años con la camiseta del Bayern.

Goretzka fue el único de los tres que formó parte del once inicial del equipo bávaro en un partido que ya sólo tenía un valor estadístico para los dos conjuntos.

Sigue leyendo:

Manuel Neuer renovó contrato con el Bayern Múnich por una temporada más

Aston Villa asegura su lugar en Champions League tras vencer al Liverpool