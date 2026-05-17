Julia Letlow y John Fleming avanzan a segunda vuelta en las primarias republicanas de Louisiana

Los precandidatos republicanos Julia Letlow y John Fleming irán a una segunda vuelta electoral el 27 de junio para definir el puesto al Senado por Louisiana, según proyecciones de The Associated Press, resultado que deja fuera al actual senador, Bill Cassidy.

Con el escrutinio de casi el 100% de los votos estimados, la agencia de noticias estadounidense reportó que Letlow lideró la jornada electoral tras obtener el 45% de los sufragios. Por su parte, Fleming alcanzó el segundo lugar con un 28% de los apoyos totales.

Entretanto, el senador en funciones, Bill Cassidy, quedó eliminado al ubicarse en la tercera posición con un 25% de la votación. Según los registros históricos, Cassidy es el primer senador electo en ejercicio que resulta derrotado en unas elecciones primarias desde el año electoral 2012.

Discursos y alianzas de los aspirantes

La precandidata Letlow, quien recibió el respaldo del presidente Donald Trump a inicios de año, habló ante sus simpatizantes en Baton Rouge tras conocerse los resultados.

“Quiero dar las gracias a un hombre muy especial, a quien todos conocen: el mejor presidente que este país ha tenido jamás: el presidente Donald Trump”, declaró Letlow en declaraciones recogidas por ABC News. “Cuando me dio su apoyo en enero, sabía que iba a ser una contienda difícil, pero esta noche Louisiana envió un mensaje claro: quieren una candidata que los represente en el Senado, que siempre ponga a Estados Unidos en primer lugar y que nunca le dé la espalda a los votantes de Luisiana”.

Reacción de Trump al resultado de Letlow

Asimismo, el mandatario felicitó a la ganadora a través de su plataforma digital, donde destacó las virtudes de la aspirante republicana.

“Julia Letlow es una persona fantástica y, tras resolver algunos asuntos pendientes, será una senadora brillante para la gran gente de Louisiana”, apuntó el mandatario.

Por otro lado, Bill Cassidy compareció públicamente y validó las proyecciones informadas por AP. Durante su discurso, el legislador saliente reconoció las cifras y agradeció a los votantes que lo habían elegido como senador.

“No se inventa ninguna excusa; se agradece a los votantes el privilegio de representar al estado o al país durante el tiempo que se ha tenido ese privilegio, y eso es lo que estoy haciendo ahora mismo“, expresó Cassidy.

Sigue leyendo:

– Congreso revive el #MeToo a casi una década de su impacto mundial

– El portaaviones Gerald R. Ford regresa a EE.UU. tras la captura de Maduro y operativo en Irán

– Bruce Blakeman, candidato republicano a la gobernación de NY, se reunió con Jenniffer González en Puerto Rico