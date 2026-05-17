Laura Pausini y Camila Cabello “enloquecen” el Kaseya Center cantando juntas por primera vez

Hay voces que parecen haber sido destinadas para cantar juntas porque compenetran a la perfección y recientemente se divisó uno de esos casos con la unión entre Laura Pausini y Camila Cabello, donde Cabello cumplió su sueño de realizar este dueto.

La cantante italiana se encuentra de gira por los Estados Unidos con su “Yo Canto World Tour 2026-2027” y este sábado se presentó en el Kaseya Center de Miami, dándole la sorpresa a sus fanáticos de llevar como invitada a Cabello, en un junte inédito que resultó un espectáculo.

Camila Cabello y Laura Pausini hacen un dueto increíble

Uno de los preámbulos con más algarabía de la noche fue cuando empezó a sonar en el piano la pista de “Víveme”, el recordado tema estrenado hace 15 años por Pausini y, cuando para los asistentes no podía ser mejor, de la nada, apareció Camila Cabello.

Estas dos grandes voces lograron realizar un dueto memorable, el cual la mayoría de las personas logró documentar porque se trató de un momento histórico y emotivo entre dos cantantes de música romántica con voces que muestran una combinación con mucha química entre lo potente de Pausini y lo grave, pero también fuerte que proyecta Cabello.

La joven artista de múltiples raíces cumplió su sueño y su expresión mientras cantaba junto a uno de sus ídolos lo decía todo, mostrando una cara de felicidad desmedida.

Sueño cumplido por un lado y admiración por otro

Después de ese gran show que le brindaron a los asistentes al concierto de Pausini, ambas cantantes expresaron sus emociones hacia su colega.

“Me recuerdo cantando esto en mi habitación cuando tenía 12 años, siempre anhelando la voz de una diosaaaa. Te quiero, un honor cantar contigo”, destacó Cabello en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Pausini igualmente se llenó de elogios hacia Camila: “Tenía un deseo para mi cumpleaños: cantar con Camila Cabello, ¡y se cumplió! Gracias por tu amistad y tu cariño. Amo tu voz, Camila, y amo poder compartir mi voz con la tuya. Eres un amor. ¡Mi casa siempre será la tuya! ¡Gracias por tanto!”.

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