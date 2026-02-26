El clamor de Camila Cabello, que pide ayuda para Cuba

La voz de Camila Cabello tomó otro tono cuando decidió hablar de la crisis que atraviesa Cuba. No lo hizo desde un escenario ni en medio de la promoción de un lanzamiento, sino a través de un mensaje en X donde compartió preocupaciones que, según explicó, llevan tiempo rondando en su vida personal y familiar.

“Mucha gente se muere de hambre, busca comida en los basureros, y la única manera de sobrevivir es que sus familiares les envíen cajas de medicamentos, porque ni siquiera los hospitales tienen medicamentos”, escribió la artista, quien invitó a sus seguidores a apoyar la labor de “Cáritas Cuba”, vinculada a la Iglesia católica.

En su publicación también comentó que conserva familiares en la isla y que mantiene contacto frecuente con ellos, enviándoles medicamentos, comida y ropa. A la par, compartió algunas fotos de sus años de estudio en La Habana, imágenes que, según contó, le hizo llegar su abuela y que terminaron inspirando este llamado.

Su mensaje sobre la crisis y la represión en la isla

La intérprete de “I Have Questions”, conocida tanto por su carrera en solitario como por su paso por “Fifth Harmony”, se refirió a lo que describió como una realidad insostenible para quienes viven en Cuba. Pidió ayuda “en medio de una profunda crisis humanitaria” y resaltó que “cualquier donación marca la diferencia”.

There is so much going on here at home and so much I can say about the heartbreaking things the immigrant community is experiencing here in the US. I also feel a personal responsibility to speak about what’s happening in Cuba, I still have family on the island that we speak to… pic.twitter.com/hTQcdrgQpw — camila (@Camila_Cabello) February 20, 2026

Cabello también cuestionó la represión a quienes protestan: “Han pasado 67 años de una dictadura fallida y un régimen opresivo. El pueblo cubano sufre en una cámara de resonancia donde nadie puede escucharlo, porque hablar es arriesgar la vida”, subrayó en su publicación.

Además, expresó que siente “la responsabilidad personal” de usar su alcance para visibilizar la situación. Su mensaje no se centró sólo en la isla, ya que también manifestó su rechazo a las redadas migratorias en Estados Unidos, a las que calificó como “desgarradoras experiencias”.

Una petición que busca mover a sus seguidores

Más allá del peso político y emocional, la intención de la cantante fue concreta, animar a sus seguidores a realizar donaciones a “Cáritas Cuba” para apoyar a quienes sobreviven entre la escasez de alimentos y la falta de medicamentos.

Su mensaje en redes generó una ola de mensajes en torno al momento que vive la isla y mostró, de paso, cómo ella misma mantiene un compromiso permanente con su comunidad, incluso desde la distancia.

