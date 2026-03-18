El gran homenaje de Laura Pausini a la música en español

Hay decisiones que se incuban en silencio y terminan revelando una parte íntima del artista. Para Laura Pausini, ese momento llegó con “Yo canto 2”, un álbum que rescata canciones icónicas y otras más recientes que forman parte de su historia afectiva con el idioma español. Ella misma reconoce que este proyecto nace de una deuda emocional con la región que la adoptó desde muy joven.

“He aprendido más de mi familia latinoamericana y española que de las otras, porque he vivido más tiempo ahí”, contó en conversación con EFE al presentar este trabajo, concebido como un reconocimiento a los creadores que le dejaron una “huella” indeleble. El disco reúne temas representativos de varios países hispanohablantes que visitó cuando publicó su primer material en castellano.

He aprendido más de mi familia latinoamericana y española que de las otras, porque he vivido más tiempo ahí Laura Pausini – Cantante

Un reencuentro impulsado por nuevas influencias

El antecedente directo está en “Yo canto”, lanzado hace dos décadas, donde reinterpretó favoritos del repertorio italiano en español. Aquella guía inicial no terminó de encajar esta vez, hasta que durante un viaje en auto escuchó “Turista”, original de Bad Bunny.

Ese momento, confiesa, le dio un nuevo sentido a la idea del disco: “Quería hacer una demo pensando que no saldría nunca”, recordó, aunque pronto entendió que sus influencias más fuertes no estaban sólo en los clásicos, sino en artistas que la acompañan desde sus 18 años.

Esa renovación sonora también se refleja en su lectura de “Por qué te vas”, compuesta por José Luis Perales para Jeanette. Pausini admite que era una de las pocas canciones que no conocía antes de iniciar el álbum. Un amigo madrileño se la sugirió y, casi de inmediato, empezó a moldearla con respeto por el original, pero buscando un aire contemporáneo.

El productor Paolo Carta, su marido, aportó una versión con guitarra sesentera y ritmo cercano al reguetón que terminó por convencerla. La reacción cariñosa de Jeanette confirmó que estaban en la dirección correcta.

Clásicos, sorpresas y un guiño al indie español

El repertorio incorpora piezas tan reconocibles como “Mariposa Teknicolor” de Fito Páez, “Hasta la raíz” de Natalia Lafourcade, “Hijo de la luna” de Mecano y “Cuando nadie me ve” de Alejandro Sanz. Sin embargo, una de las apuestas más inesperadas llega con “Pausa”, la canción del grupo Izal que interpreta junto a Mikel Izal. La descubrió durante su participación en “Factor X” en España y quedó fascinada al punto de convertirla en su favorita del disco. La describe como una mezcla entre lo indie y lo rock que refleja una parte honesta de su personalidad.

Finalmente, y como muestra de cariño hacia España, Laura Pausini decidió que su próxima gira mundial arrancará precisamente en territorio español, donde también presentará estas versiones en vivo.

Sigue leyendo

Laura Pausini elogia a Bad Bunny: ‘Es muy sensible’

Premios Billboard de la Música Latina: Laura Pausini y los momentos destacados de la gala

Laura Pausini recibirá el Premio Ícono en los Premios Billboard de la Música Latina 2025

