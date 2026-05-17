Ronda Rousey derrotó a Gina Carano en solo 17 segundos en cartelera de MMA en Netflix

La leyenda de UFC, Ronda Rousey, tuvo un regreso histórico al octágono la noche del pasado sábado en Inglewood, California. La medallista olímpica necesitó solo 17 segundos para doblegar a Gina Carano.

Rousey utilizó su clásica llave de palanca al brazo de Carano y en menos de 20 segundos acabó con la cartelera estelar en el Intuit Dome.

Nada más empezar el combate, que contó con transmisión de la plataforma de streaming Netflix, Rousey derribó a Carano.

Los intentos de Carano por defenderse fueron inútiles, pues Rousey pudo apalancarse de su brazo y hacerle una llave de rendición.

JUST LIKE THAT.



RONDA ROUSEY DEFEATS GINA CARANO VIA ARMBAR IN LESS THAN 20 SECONDS. #RouseyCarano pic.twitter.com/XFZQQlz3NF — Netflix Sports (@netflixsports) May 17, 2026

“No hay manera de que yo pueda mejorar esto”, dijo la peleadora de 39 años después de la pelea cuando se le preguntó por su regreso definitivo al octágono.

“Ella es una heroína para mí. Tú cambiaste mi mundo”, dijo Rousey a Carano, para luego abrazarla tras la fugaz contienda. “No la quería lastimar, así son las bellas artes marciales mixtas”, añadió.

Por su parte, Carano reconoció que “quería que durara más”. La también actriz de 44 años dejó un mensaje de agradecimiento a Rousey por la pelea. “Me hizo tener un motivo, me levanté todos los días pensando en ella”, declaró.

Rousey, ahora con marca de 13-2, volvió a competir por primera vez desde diciembre de 2016, cuando fue noqueada por Amanda Nunes en UFC 207. Ese fue su último combate profesional antes de retirarse del deporte y pasar a WWE.

Por su parte, Carano (7-1), una de las primeras mujeres en incursionar en las MMA, regresó tras haber peleado por última vez en agosto de 2009, contra Cris Cyborg. En este regreso, Rousey ganó $2.2 millones mientras que Carano obtuvo $1.05 millones, según reportes.



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