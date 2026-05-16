Conor McGregor regresará a la UFC el 11 de julio ante Max Holloway en Las Vegas

Conor McGregor ya tiene fecha para su regreso. La UFC ha anunciado, a través de un pequeño teaser en la retransmisión de su último Fight Night, que The Notorious peleará ante Max Holloway el próximo 11 de julio.

La estrella de Irlanda pone fin a cinco años de inactividad, después de sufrir una salvaje lesión ante Dustin Poirier en el 2021.

El peleador más influyente de la historia de las MMA competirá ante uno de sus clásicos rivales.

Ambos peleadores tuvieron su primera función sobre el octágono allá por el 2013, cuando Conor McGregor comenzaba a ser una superestrella para el planeta y Max Holloway iniciaba su recorrido dentro de la compañía de MMA más grande del planeta.

CONOR MCGREGOR vs MAX HOLLOWAY 2 !!!!



Your International Fight Week main event is confirmed!



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Actividad de McGregor y Holloway

Conor McGregor fue el primer campeón de dos divisiones de manera simultánea en la historia del UFC luego de arrebatar el título pluma a José Aldo por nocaut en UFC 194 el 12 de diciembre del 2015 y luego hizo lo propio en UFC 205 con Eddie Alvarez el 12 de noviembre del 2016 para proclamarse campeón de peso ligero.

La única vez que Conor McGregor peleó en peso welter fue el 5 de marzo del 2016 cuando perdió por sumisión ante Nate Diaz en el UFC 196.

Por su parte, Max Holloway, ex campeón de peso pluma, no ha tenido peleas en peso welter y tiene récord 1-2 en sus últimas tres peleas, incluyendo el primer nocaut de su carrera ante Ilia Topuria en pelea de campeonato el 26 de octubre del 2024 en el UFC 308.

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