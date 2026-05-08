Waldo Cortés-Acosta: El dominicano que busca conquistar la cima de los pesos pesados en UFC

Waldo Cortés Acosta es uno de los mejores pesos pesado de la UFC y este sábado tendrá la oportunidad de acercarse más al puesto número y ser un candidato al título.

El peleador dominicano peleará con Aleksandr Vólkov, número 2 de peso pesado, en el evento UFC 328 en Nueva Jersey. Cortés Acosta habló en exclusiva para El Diario de Nueva York que está listo y quiere poner el nombre de Dominicana en alto.

“Salsa Boy” expresó que se ha preparado con sparrings de la estatura del peleador ruso (2.01 metros) y quiere seguir logrando éxitos para los latinos.

“Me he preparado muy bien para este para esta pelea con Volkov. Me he preparado con muchos de mis amigos en Arizona donde muchos tienen su tamaño, su rango y más alcance. Me ha salido muy bien. Este sábado estoy preparado mental y físicamente para demostrar y hacer lo que tengo que hacer allá arriba y representar lo que viene siendo los latinos y República Dominicana”, dijo.

Cortés Acosta se posicionó como uno de los mejores peleadores latinos en toda la UFC y dio un golpe en la mesa tras un knockout técnico TKO ante Derrick Lewis, una pelea que marcó un precedente para el dominicano.

“Esa pelea me ayudó mucho a confiar más en mí, que la gente confíe más en mí. También me llenó mucho de orgullo porque fue un peleador que siempre vi desde mis inicios y me llenó siempre de mucho entusiasmo cada vez que lo veía pelear”, comentó.

Waldo Cortés-Acosta, “Salsa Boy”, entre los mejores de la UFC

Waldo Cortés Acosta no está solo entre los mejores latinos de pesos pesados, sino en toda la UFC, algo que habla de su trayectoria en los últimos años, sobre todo después que tuvo dejar su carrera como pelotero de Grandes Ligas.

El dominicano fue prospecto de los Rojos de Cincinnati y por las lesiones cambió de deporte a una de sus aficiones, las peleas. Poco a poco fue agarrando experiencia y se convirtió en un talento en el octágono que lo llevó a la élite.

De conseguir una victoria este sábado, el dominicano podría optar por retar al número 1 y pelear por el título, uno de los objetivos que tiene para este año.

Cortés-Acosta sabe que seguir sumando éxitos en el octágono atraerá a más peleadores dominicanos y latinos al mundo de la UFC.

“Significa mucho, ser el único ahora mismo, porque yo sé que van a entrar más, vienen mucho más. Tener esa bandera arriba de mí significa mucho. Nacer y criarme en un país orgulloso, de su bandera, de su tierra, de su pueblo. Y si vuelvo a nacer 1,000 veces, 1,000 veces quiero nacer dominicano”, dijo el peleador.

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