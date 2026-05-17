Venezuela: Fallece la madre de preso político que murió bajo custodia del chavismo

Carmen Teresa Navas, madre del expreso político venezolano Víctor Hugo Quero Navas, murió este domingo en Caracas después de pasar más de un año buscando información sobre el paradero de su hijo, cuya muerte bajo custodia del Estado fue confirmada oficialmente hace apenas unos días.

La información sobre el fallecimiento de la mujer, de 82 años, fue difundida por los periodistas Maryorin Méndez y Rafael Hernández, quienes acompañaron y documentaron durante meses la búsqueda emprendida por Navas en cárceles, tribunales y organismos públicos.

Durante 16 meses, Carmen Navas denunció la desaparición de su hijo y recorrió distintas instituciones del Estado exigiendo respuestas sobre su situación. El caso ganó notoriedad luego de que el Ministerio para el Servicio Penitenciario admitiera recientemente que Quero había muerto en julio de 2025 mientras permanecía detenido.

Según la versión oficial, el comerciante fue recluido en la cárcel Rodeo I desde enero de 2025 y trasladado meses después al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo tras presentar complicaciones de salud. El ministerio aseguró que falleció por una insuficiencia respiratoria asociada a un tromboembolismo pulmonar.

La confirmación llegó casi diez meses después de la muerte reportada por las autoridades del régimen chavista. Durante ese tiempo, familiares y organizaciones de derechos humanos denunciaron una desaparición forzada y reclamaron acceso a información sobre su situación.

Tras conocer la versión oficial, Carmen Navas solicitó la exhumación de los restos para verificar la identidad del cuerpo de su hijo, que había sido enterrado sin notificación previa a la familia. Posteriormente, logró realizar una ceremonia religiosa junto a activistas y allegados en Caracas.

Diversas organizaciones y defensores de derechos humanos han pedido investigaciones independientes sobre el caso y cuestionan las contradicciones e irregularidades alrededor de la muerte de Víctor Hugo Quero Navas bajo custodia estatal.

Reacción de María Corina Machado

La líder opositora y premio nobel de la Paz, María Corina Machado, reaccionó este domingo al fallecimiento de Navas y afirmó que “no murió solo una madre”, sino “una mujer que convirtió el dolor en coraje y la desesperación en denuncia”.

En un mensaje publicado en X, Machado aseguró que Navas enfrentó “sola y sin miedo” al “aparato de terror” del Estado venezolano mientras buscaba a su hijo desaparecido. También sostuvo que su voz representó a “miles de madres venezolanas” que buscan familiares detenidos, desaparecidos o perseguidos.

Hoy Venezuela despide a la señora Carmen Teresa Navas.



No murió solo una madre; se apagó una mujer que convirtió el dolor en coraje y la desesperación en denuncia.



Durante meses buscó a su hijo Víctor Hugo; recorrió cárceles, tribunales y oficinas de un Estado que le respondió… https://t.co/kw8Ckfouy4 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) May 18, 2026

La dirigente afirmó además que la muerte de Carmen Teresa Navas “no puede separarse del sufrimiento, la crueldad y la impunidad” que marcaron los últimos meses de su vida, y pidió que exista “justicia, memoria y reparación”.

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