Demócratas respaldan elecciones en Venezuela con resolución unánime

El Comité Nacional Demócrata aprobó este lunes de forma unánime una resolución en la que insta al gobierno de Estados Unidos a respaldar elecciones libres y una transición democrática en Venezuela, en medio de la crisis política tras la salida de Nicolás Maduro del poder.

El documento, presentado por el candidato al congreso de Florida, Samuel Vilchez, pide “reformas democráticas y elecciones en Venezuela”, incluyendo la liberación inmediata de presos políticos, el desmantelamiento de estructuras represivas y un cronograma “vinculante y verificado internacionalmente” para comicios libres, justos y multipartidistas.

La resolución también fija posición sobre la situación interna del país sudamericano. Señala que los venezolanos han soportado “más de dos décadas de gobierno autoritario”, con denuncias de represión, persecución política y violaciones a los derechos humanos.

Además, advierte sobre una crisis humanitaria “catastrófica”, marcada por hambre generalizada, colapso del sistema de salud, escasez de agua y medicinas, fallas eléctricas y un éxodo de más de siete millones de personas en los últimos años.

El texto cita conclusiones de la misión de determinación de hechos de la ONU, que —según la resolución— considera que el aparato represivo del Estado venezolano sigue operativo incluso tras la salida de Maduro.

Cuestionan la política de Trump

La resolución también cuestiona la política de la administración de Donald Trump hacia Venezuela. Afirma que, tras la captura de Maduro el 3 de enero de 2026 —una operación que, según la ONU, violó el derecho internacional—, Washington no ha presionado por elecciones libres y ha elogiado públicamente a Delcy Rodríguez, quien asumió como presidenta interina.

La administración Trump ha diseñado un plan de tres fases para la transición en Venezuela tras la caída de Maduro, enfocado en la estabilización, recuperación económica y transición política. Sin embargo, todavía no ha establecido una fecha para la celebración de elecciones presidenciales, algo para lo que presiona la oposición democrática.

Asimismo, critica la decisión de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 600,000 venezolanos en Estados Unidos, señalando que las condiciones que motivaron esa protección “no han sido solucionadas”.

En ese sentido, el Comité Nacional Demócrata instó al gobierno estadounidense a avanzar en medidas de alivio migratorio para ciudadanos venezolanos, al considerar que persisten la persecución política, la crisis humanitaria y la falta de una transición democrática consolidada.

“El Comité Nacional Demócrata se solidariza con el pueblo venezolano y afirma que una Venezuela libre, soberana y democrática es un imperativo moral”, concluye la resolución.

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