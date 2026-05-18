Alex Saab enfrenta cargos de lavado de dinero en Miami luego de ser deportado

Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro, compareció este lunes ante una corte federal de Miami tras ser deportado desde Venezuela durante el fin de semana, en un nuevo capítulo judicial que vuelve a colocar al empresario colombiano en el centro de las investigaciones por presunto lavado de dinero en Estados Unidos.

Durante la audiencia, fiscales del Distrito Sur de Florida presentaron cargos contra Saab relacionados con lavado de dinero, conspiración para ejecutar transacciones financieras y ocultamiento del origen de fondos, según documentos judiciales.

El empresario, de 54 años, llegó a la corte vestido con uniforme carcelario marrón y permanecerá detenido sin derecho a fianza al menos hasta el próximo 24 de junio, de acuerdo con la jueza Marty Fulgueira Elfenbein.

Regresa a EE.UU. tras intercambio de 2023

Saab ya había enfrentado procesos judiciales en Miami años atrás, luego de ser extraditado desde Cabo Verde en 2021. Sin embargo, en 2023 recuperó su libertad como parte de un intercambio de prisioneros impulsado por la Administración de Joe Biden.

Tras regresar a Venezuela, fue incorporado al Gobierno chavista como ministro de Industrias y Producción Nacional.

Ahora, su retorno a territorio estadounidense ocurre después de que las autoridades venezolanas anunciaran el sábado su deportación por presuntos delitos investigados por Washington, luego de años asegurando que Saab era un diplomático venezolano y que no había cometido ningún delito.

Señalado como operador financiero del chavismo

Estados Unidos ha señalado durante años a Saab como uno de los principales operadores financieros de Nicolás Maduro y lo acusa de haberse beneficiado de contratos gubernamentales y esquemas de corrupción vinculados al chavismo.

Su deportación se produce además en medio de la cooperación abierta entre Washington y Caracas tras la captura de Maduro en enero y el restablecimiento de contactos entre ambos gobiernos.

Con información de EFE.

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