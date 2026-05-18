Falleció Tom Kane, actor de “Star Wars” que dio voz a Yoda

El actor Tom Kane, actor de doblaje que participó en la franquicia de “Star Wars”, falleció este lunes a los 64 años. La información fue confirmada por la agencia de talentos Galactic Productions a través de su cuenta de Instagram.

“Hoy nos despedimos de Tom Kane, un legendario actor de doblaje cuyo trabajo marcó la infancia y la imaginación de millones de personas en todo el mundo”, anunció la agencia en Instagram.

Uno de los trabajos más famosos de Kane fue el de haberle dado voz al personaje de Yoda en la franquicia “Star Wars”.

Galactic Productions destacó la calidad de artista de Kane y también su calidad como persona.

“Tom aportó sabiduría, fortaleza, humor y sensibilidad a cada papel que interpretó. Su voz se convirtió en parte de nuestras vidas, nuestros recuerdos y las historias que llevamos con nosotros. Pero más allá de su increíble carrera, era un hombre extraordinario”.

La agencia también destacó que Kane era un hombre de familia, quien adoptó a seis de sus hijos.

“Tom fue un esposo y padre ejemplar que, junto a su esposa, formó una familia amorosa con nueve hijos: tres biológicos y seis adoptados y acogidos. Esa compasión y generosidad definieron quién era, al igual que su extraordinario talento”, decía el comunicado.

Galactic Productions finalizó el comunicado resaltando el legado de Kane. “Aunque la voz de [Kane] ya no esté, los personajes, las historias y el amor que le brindó al mundo vivirán para siempre. Descansa en paz, Tom Kane. Gracias por todo”.

Tom Kane fue actor de doblaje en “Star Wars: The Clone Wars” ( 2008 ) donde dio voz al personaje de Yoda, personaje doblado anteriormente por Frank Oz. Kane dio vida al personaje a lo largo de la serie de televisión homónima desde 2008 hasta 2020. También prestó su voz a Yoda en varios videojuegos y atracciones de parques temáticos.

También fue conocido por prestar su voz al Profesor Utonium en “Las Chicas Superpoderosas” y sus posteriores videojuegos y películas. También prestó su voz a Darwin en “Los Thornberrys” desde 1998 hasta 2004.

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