Fan terminó en el hospital tras recibir pelotazo en la cabeza en partido de Seattle Mariners y San Diego Padres [VIDEO]

Jamie Golla, una aficionada que asistía al juego entre Seattle Mariners y San Diego Padres en el T-Mobile Park de Seattle, fue golpeada en la cabeza por una pelota de foul durante la quinta entrada del partido del viernes por la noche.

Golla estaba sentada en la zona baja del lado de la tercera base en T‑Mobile Park, acompañada de una amiga que grababa un video selfie mientras Sung‑mun Song tomaba turno al bate.

Mientras se grababa el video, una pelota de foul salió disparada hacia las gradas y golpeó a Golla en la parte superior del cráneo.

El impacto fue tan fuerte que el sonido quedó registrado en el video, sorprendiendo a los fanáticos alrededor, quienes no intentaron atrapar la pelota debido a la velocidad con la que salió del bate.

A fan at T-Mobile Park was taken to the ER after being struck in the head by a hard foul ball off a San Diego Padres bat. pic.twitter.com/lrPNSyTsoW — Breaking911 (@Breaking911) May 17, 2026

Sung Mun Song struck a Mariners fan with a foul ball last night. Here's the game feed of it#Padres #ForTheFaithful https://t.co/XAZdovMVBs pic.twitter.com/KtMXKy75Su — Carlos (@LFGPads19) May 16, 2026

Tras el golpe, Golla fue trasladada al Centro Médico Harborview para ser evaluada. Posteriormente, la fan contó al New York Post que aún tenía inflamación y dolores de cabeza leves, pero que se encontraba estable.

También dijo que no esperaba que el video se volviera viral y agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido.

La aficionada comentó que un miembro del personal de los Mariners la contactó después del incidente y le ofreció boletos para asistir a otro juego como gesto de cortesía.

“Me siento un poco mejor que ayer. Mi cabeza todavía está un poco hinchada, y he estado teniendo dolores de cabeza menores aquí y allá, pero en general estoy bien. No pensé que este vídeo fuera a explotar. Agradezco a las personas que me han estado revisando”, dijo a The Post.

En lo deportivo, Seattle Mariners terminó perdiendo 2–0 ante San Diego Padres.



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