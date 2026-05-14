Fan hospitalizado tras caer al bullpen en partido de Chicago White Sox y Kansas City Royals

El duelo entre Chicago White Sox y Kansas City Royals quedó marcado por un susto en las gradas: cuando un aficionado terminó hospitalizado después de caer de forma aparatosa al bullpen de visitante en el jardín derecho, obligando a detener brevemente el juego en el Rate Field.

El hecho ocurrió en la parte alta de la cuarta entrada cuando el shortstop de los Royals, Bobby Witt Jr., ejercía su turno al bate. El juego se vio obligado a detenerse debido a que un oficial del estadio llamó la atención del jefe de árbitros, Chris Conroy, para informarle del incidente.

Ambos managers fueron llamados desde sus respectivas bancas para recibir explicaciones. Por su parte, el fan inicialmente recibió asistencia y posteriormente fue sacado del bullpen en una camilla.

There's an update regarding the delay in the 4th inning. A fan fell into the visiting team bullpen. That fan has now been transported to the hospital for treatment.



Hoping for a good recovery and health for the fan 🤞 pic.twitter.com/dsHLFlUrL0 — White Sox on CHSN (@CHSN_WhiteSox) May 14, 2026

Los Chicago White Sox informaron que el aficionado fue trasladado a un hospital local para recibir tratamiento, pero no proporcionaron detalles sobre su estado ni la naturaleza de sus lesiones.

Según un comunicado de Chicago White Sox citado por ESPN, el retraso del partido tuvo su origen en el protocolo médico que el personal del equipo ofreció al fan.

Entre tanto, mientras atendían al aficionado, los jugadores y coaches del bullpen de los Royals se reunieron en una esquina cerca de la puerta para darle espacio de respuesta al equipo.

Esta situación se ha repetido un par de veces en Chicago. En julio de 2025, en otro encuentro ante Kansas City Royals, en el Wrigley Field, un fan, en su intento de atajar un cuadrangular, cayó desde la grada, pero fue detenido por las mallas de seguridad que se encuentran en la parte posterior del muro.

El pasado 30 de abril de 2025, durante un juego entre Pittsburgh Pirates y Chicago Cubs en el PNC Park, un fanático llamado Kavan Markwood cayó desde las gradas del jardín derecho al terreno de juego, desde una altura de aproximadamente seis metros.

El incidente ocurrió en la séptima entrada, justo después de un batazo de Andrew McCutchen. La caída fue tan repentina que el juego se detuvo mientras los servicios médicos atendían al joven de 20 años, quien fue trasladado en estado crítico al Hospital General de Allegheny.

Días después, Markwood reveló que sufrió lesiones severas en el cráneo, columna, costillas y pulmones. En sus propias palabras: “Todo roto”. El fan logró salir de cuidados intensivos y dejar la respiración asistida para someterse a un largo proceso de recuperación con terapia.



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