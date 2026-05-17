Murió el exlanzador de los New York Mets Lee “Buzz” Capra

El exlanzador de New York Mets, Lee “Buzz” Capra, murió el pasado lunes 11 de mayo de 2026 a los 78 años. No obstante, la noticia se ha dado a conocer en las últimas horas.

La información fue confirmada por su obituario local en Chicago y por Illinois State University, su alma máter Las causas de la muerte no han trascendido.

Illinois State Athletics Percy Family Hall of Famer and Redbird baseball legend Lee "Buzz" Capra passed away on May 11, 2026, at the age of 78.https://t.co/dojolMVJBL pic.twitter.com/MyJMWhEoWI — Illinois State Baseball (@RedbirdBaseball) May 14, 2026

Capra nació el 1 de octubre de 1947 en Chicago y fue shortstop en Lane Tech High School antes de convertirse en lanzador en Illinois State University, donde brilló con récord 17–5 y ERA 1.58, liderando a los Redbirds al campeonato nacional NCAA College Division de 1969.

Ese mismo año fue elegido por los New York Mets en la 27.ª ronda del Draft de 1969. En el sistema de los Mets acumuló 33–10, ERA 2.49 y 367 K en tres temporadas, lo que le valió el llamado a MLB en septiembre de 1971.

Debutó el 15 de septiembre de 1971. En tres temporadas fue usado como relevista y ocasional abridor: En su primera campaña apenas acumuló tres apariciones.

En 1972 tuvo 14 juegos con 3–2, ERA 4.58. Finalmente, en 1973 2–7, ERA 3.86 en 24 juegos; logró su primer salvado con cuatro innings sin hit ante los Phillies.

Fue parte del roster de los Mets campeones de la Liga Nacional en 1973, aunque no lanzó en la postemporada.

En primavera de 1974, los Mets vendieron su contrato a los Atlanta Braves. Ese año protagonizó una de las temporadas más sorprendentes de la década: con récord de 16–8, ERA líder de MLB: 2.28, All-Star 1974, 217 innings, varios votos al Cy Young y MVP.

Además, lanzó en los juegos donde Hank Aaron empató y luego rompió el récord de HR de Babe Ruth (714 y 715). Sin embargo, las lesiones le pasaron factura. Fue liberado en primavera de 1978 y se retiró.

Tras retirarse, Capra tuvo una larga carrera como coach de pitcheo en sistemas de franquicias como Atlanta Braves, New York Mets, Montreal Expos, Phillies y Chicago White Sox. También fue coach universitario en Northeastern Illinois University y luego instructor en academias deportivas.



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