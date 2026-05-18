Mamdani anuncia segundo supermercado público de NY en The Peninsula de El Bronx

El alcalde Zohran Mamdani, junto a la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (NYCEDC), anunció formalmente que el complejo The Peninsula, ubicado en Hunts Point, El Bronx, fue seleccionado como el segundo sitio oficial para el programa municipal de supermercados públicos.

Con una extensión de 20,000 pies cuadrados, se prevé que este establecimiento abra sus puertas en 2027, convirtiéndose en un motor económico y en el primero de la iniciativa en entrar en operación.

Un giro histórico: de centro de detención a epicentro comunitario

La ubicación elegida tiene una profunda carga simbólica y social. The Peninsula es un proyecto de reurbanización de uso mixto liderado por la NYCEDC sobre los terrenos de la antigua Instalación de Detención Juvenil Spofford, un lugar cerrado en el pasado tras años de denuncias por condiciones peligrosas e inhumanas.

La transformación de este espacio avanza con un enfoque netamente comunitario. El campus dinámico contempla la creación de:

740 unidades de vivienda 100% asequible.

Más de 50,000 pies cuadrados de espacio público nuevo.

Más de 50,000 pies cuadrados destinados a servicios comunitarios y bienestar.

30,000 pies cuadrados de espacio industrial ligero.

20,000 pies cuadrados de área comercial que albergarán el nuevo supermercado público.

James Patchett, director ejecutivo de Gilbane Development, y David Kramer, presidente de The Hudson Companies —firmas involucradas en el desarrollo— coincidieron en que la integración de este comercio responde a una exigencia histórica de los residentes de Hunts Point, quienes desde el inicio del diseño solicitaron un acceso digno a servicios esenciales.

Alimentos asequibles frente a la desigualdad

La intervención gubernamental llega a una zona con urgencias económicas estructurales. Según datos oficiales, más de la mitad de los hogares en Hunts Point han dependido de asistencia pública durante el último año, y un 77% de las familias en las inmediaciones batalla diariamente para cubrir sus necesidades básicas.

“Las familias trabajadoras en El Bronx han sido forzadas a pagar el precio por una ciudad que se sigue convirtiendo cada vez más costosa mientras el gobierno mira hacia el otro lado. Esto tiene que cambiar”, enfatizó el alcalde durante la presentación.

Por su parte, la vicealcaldesa de justicia económica, Julie Su, explicó el mecanismo de la inversión: “Este verano iniciaremos la licitación en busca de un operador privado que cumpla con nuestros estándares en asequibilidad (…). El gobierno pone los términos, establece el tiempo para hacerlo y se asegura de que los beneficios lleguen a las familias que más lo necesitan”.

La iniciativa también recibió el respaldo de figuras políticas clave del área. La representante Alexandria Ocasio-Cortez recordó que “el acceso a comida fresca y asequible no debería ser un lujo determinado por el código postal, sino un derecho”, mientras que el senador estatal José Serrano celebró el impacto que tendrá la obra en el distrito 29 para mitigar los desiertos alimentarios.

Expansión hacia los cinco condados

El proyecto integral, denominado N.Y.C. Groceries, cuenta con una asignación presupuestaria de $70 millones de dólares en fondos de capital aprobados por la administración de Mamdani. Su estrategia principal consiste en aprovechar la propiedad inmobiliaria municipal para reducir los costos operativos fijos y transferir ese ahorro directamente al bolsillo de los consumidores a través de precios más bajos.

Si bien La Marqueta en East Harlem fue anunciada el mes pasado como el primer sitio del programa, el cronograma actual apunta a que las instalaciones de El Bronx serán las primeras en atender al público. La meta final del Ayuntamiento es establecer un supermercado público en cada uno de los cinco condados de la ciudad antes de que concluya el primer mandato de la actual administración.

Para acelerar la búsqueda en las jurisdicciones restantes, la alcaldía y la NYCEDC anunciaron el lanzamiento de la plataforma digital N.Y.C. Groceries Sites Portal. A través de esta web, los propietarios de inmuebles en Brooklyn, Queens y Staten Island pueden postular sus terrenos.

Los requisitos mínimos exigidos por la NYCEDC contemplan espacios comerciales de al menos 10,000 pies cuadrados y disponibilidad inmediata para garantizar la apertura de los locales hacia el año 2029.

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