Zohran Mamdani presiona para que se bloquee la fusión de Western Union e Intermex

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, pide a los reguladores estatales bloquear la fusión de $500 millones de dólares entre las empresas de transferencias Western Union e Intermex. La decisión ha generado críticas de sectores empresariales y analistas, publicó New York Post.

Mamdani, de acuerdo con el medio, envió el mes pasado una carta al Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York en la que pidió impedir la operación.

Argumentó que la unión de ambas compañías reduciría la competencia en el mercado de remesas y terminaría perjudicando a las familias migrantes que dependen de estos servicios para enviar dinero a sus países de origen.

“El resultado probable: precios y tarifas más altos para las familias inmigrantes de toda la ciudad de Nueva York que envían parte de sus salarios a casa para mantener a sus seres queridos”, señaló el alcalde en la carta, citada por New York Post.

Mamdani sostuvo además que la fusión podría disminuir la transparencia y debilitar protecciones para los consumidores. El alcalde fue una de las dos personas que presentaron comentarios durante el período de consulta pública abierto por el DFS, que comenzó el 10 de abril y ya concluyó.

Su posición, señaló el Post, generó críticas de sectores económicos y políticos que consideran que el alcalde prioriza una agenda ideológica que podría afectar el clima de negocios de la ciudad.

El multimillonario y gestor de fondos de cobertura Ken Griffin afirmó que está expandiendo más empleos en Miami que en Nueva York, y atribuyó la decisión al impulso de Mamdani a iniciativas fiscales dirigidas a las grandes fortunas y a propietarios de viviendas de lujo.

Para sus detractores, las propuestas del alcalde podrían incentivar la salida de contribuyentes de altos ingresos y empresas de la ciudad. “Los ricos se van, los empleos se pierden. Los neoyorquinos de clase media se van, los empleos se pierden. Y los impuestos se van con ellos”, declaró al diario el estratega demócrata Hank Sheinkopf.

Remesas alcanzaron 93,000 millones en 2024

Según el Centro Niskanen, las remesas enviadas desde Estados Unidos alcanzaron al menos 93,000 millones de dólares en 2024.

En su carta, el alcalde advirtió que la nueva ley One Big Beautiful Bill promovida por el presidente Donald Trump ya incorporó un impuesto de 1% sobre remesas en efectivo, por lo que una concentración empresarial en el sector podría agravar los costos para los usuarios.

Mamdani aseguró que eliminar la competencia entre Western Union e Intermex podría derivar en mayores comisiones, peores condiciones y un deterioro del servicio para comunidades migrantes en Nueva York.

Western Union, por su parte, defendió la operación y aseguró que la adquisición beneficiará a consumidores y pequeños negocios. En declaraciones recogidas por New York Post, un portavoz de la empresa afirmó que la transacción “es favorable a la competencia” y ayudará a preservar servicios presenciales y digitales para inmigrantes y personas con acceso limitado al sistema bancario.

La compañía advirtió además que bloquear la fusión podría poner en riesgo cerca de $600 empleos en Nueva York y afectar a pequeños comercios propiedad de migrantes que operan servicios de remesas mediante ambas empresas.

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