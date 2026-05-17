Informe alerta que a la mayoría de los neoyorquinos les faltan $40,000 al año para cubrir sus gastos

De acuerdo con un nuevo informe del Urban Institute, una organización sin ánimo de lucro, seis de cada diez neoyorquinos tienen problemas para pagar sus facturas y no disponen de suficiente dinero para cubrir los gastos inesperados o ahorrar para el futuro.

El informe hecho por un centro de estudios con sede en Washington D.C. indica que las familias necesitan al menos otros $40,000 dólares para cubrir la diferencia de lo que tienen y lo que necesitan.

Dicho informe se basa en un estudio previo publicado en abril por la administración del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, que mide el “costo real de la vida”. Aunque más de uno de cada cuatro neoyorquinos vive en la pobreza, esa documentación tenía como meta medir cuántas familias pueden cubrir sus necesidades básicas, pero aun así tienen dificultades para pagar sus facturas, afrontar gastos inesperados o emergencias, saldar deudas y ahorrar para la jubilación.

La estimación era un requisito de las reformas de la carta municipal aprobadas por los electores en el año 2022.

Este análisis, que puede ser desalentador, llega en un punto en que Mamdani promete acelerar el proceso para que las personas puedan mudarse de apartamentos asequibles y ampliar las opciones de cuidado infantil gratuito, informó Gothamist.

“Estos hallazgos pueden contribuir a los debates sobre cómo hacer que vivir en la ciudad de Nueva York sea más asequible y ayudar a las familias a alcanzar la seguridad económica”, explicó el vicepresidente del Urban Institute, Greg Acs.

El Urban Institute considera que el costo real de vida para una familia con hijos es de $160,800 dólares al año. Para una familia sin hijos, necesita ganar $106,200 dólares para poder vivir en la Gran Manzana. Gran parte de los neoyorquinos no llega a esos números.

Los niños son uno de los grupos más afectados por los problemas de asequibilidad de la ciudad de Nueva York. El informe dio a conocer que el 73% de los menores viven en familias con ingresos inferiores al costo real de vida.

De acuerdo con el reporte, los padres solteros son los que tienen más probabilidades de tener dificultades para costear la vida en la ciudad, ya que el 90% no gana lo suficiente.

Particularmente, El Bronx tiene la mayor proporción de familias que no cumplen con este umbral; alrededor del 75% de las familias allí viven en situación de inseguridad económica. En Staten Island, cerca del 48% de las familias se encuentran por debajo del umbral del costo de vida, el porcentaje más bajo entre todos los distritos.

Del 62% de las familias con problemas económicos, por poco el 8% puede cubrir todos sus gastos, pero no ahorra. Otro 15% llega a fin de mes endeudándose o recortando gastos básicos. Y el 13% se encuentra justo por encima del umbral de pobreza, viviendo probablemente en condiciones de hacinamiento, saltándose comidas o renunciando a la atención médica.

Asimismo, las diferencias en la asequibilidad varían según la raza. En torno al 44% de los neoyorquinos blancos viven por debajo del umbral del costo de la vida, en comparación con el 78% de los residentes hispanos, el 66% de los residentes negros y el 63% de los residentes asiáticos, dice el informe.

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