Alcaldía de Mamdani advierte que situación migratoria de NY es de extrema urgencia

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, prometió nuevos fondos y prioridades diferentes para la Oficina del Alcalde para Asuntos del Inmigrante (MOIA), confiada a la hija de inmigrantes para que encabece la iniciativa.

La activista comunitaria de larga trayectoria y exfuncionaria del Ayuntamiento, Faiza Ali, es la nueva comisionada de la oficina. Su objetivo es impulsar la agenda de Mamdani y servir a los inmigrantes de la Gran Manzana ante lo que denomina el enfoque “caótico y agresivo” de la administración del presidente Donald Trump en materia de control migratorio.

Ali aseguró en una entrevista que la nueva financiación para los servicios a los migrantes, incluidos millones de dólares adicionales para servicios legales, es sumamente importante en las detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), y los inmigrantes en la ciudad expresan miedo a las acciones de la agencia, el acceso a los servicios e incluso al aventurarse a salir a la calle.

Ali creció en Brooklyn. Sus padres, inmigrantes pakistaníes, abrieron las puertas de su apartamento de dos habitaciones para acoger a familias inmigrantes recién llegadas. Previamente, había participado activamente en temas de política pública, como en la campaña que duró una década para agregar dos días festivos musulmanes al calendario escolar público de la ciudad Se unió al Ayuntamiento en 2014.

En su puesto actual, Ali aseguró que se enfocará en abordar las amenazas inmediatas que enfrentan los inmigrantes en Nueva York, ofreciéndoles respaldo legal, protegiendo las leyes santuario y asegurándoles que conozcan sus derechos. No obstante, señaló que se centra en garantizar que los inmigrantes se integren en la agenda más amplia del alcalde para lograr una vivienda asequible.

“Creo que esta es una visión que comparto con el alcalde: que MOIA garantice que los inmigrantes neoyorquinos no solo estén protegidos en momentos de crisis, sino que también puedan participar plenamente, contribuir y prosperar en la ciudad en prácticamente todos los aspectos de la vida urbana”, señaló Ali.

Aquí se presenta la transcripción de la entrevista de Ali realizada por Gothamist.

• ¿Cómo fue tu vida creciendo en Brooklyn, siendo hija de dos inmigrantes pakistaníes?

Soy la orgullosa hija de inmigrantes de Azad Cachemira en Pakistán. Por lo tanto, entiendo personalmente lo que está en juego para las familias inmigrantes en esta ciudad.

Mi padre llegó a Nueva York a finales de los 60, y mi madre se unió a él después de casarse a principios de los 70. Mi padre trabajó brevemente como lavaplatos y en una fábrica textil local en Brooklyn antes de conseguir un trabajo sindicalizado como ascensorista. Mi madre trabajaba desde casa como costurera. Confeccionaba shalwar kameez y, al mismo tiempo, criaba a cinco hijos que iban a la escuela pública.

Y ella hizo algo que creo que realmente me marcó el rumbo de mi trayectoria en la organización comunitaria y el servicio público. Abrió las puertas de nuestra casa. Yo crecí en un apartamento de dos habitaciones con alquiler regulado. Ella abrió ese espacio para otras familias recién llegadas de nuestra comunidad, por lo que nuestra casa solía ser su primera parada en este país.

Esa experiencia, mi experiencia en la organización comunitaria, se ha basado en la convicción de que el gobierno debe trabajar para la gente, especialmente para aquellos que con demasiada frecuencia quedan excluidos del poder y las oportunidades. Y es con ese espíritu, esa experiencia en la organización y mi formación que realmente me ha llevado a mi cargo actual como comisionada de MOIA.

• ¿Podría repasar los logros más destacados de su trabajo antes de convertirse en comisionado? ¿Qué ha hecho por la ciudad de lo que se siente más orgulloso y qué espera aplicar durante su mandato como comisionado?

Mi trabajo se centra en la organización comunitaria. Trabajé en varias organizaciones sin fines de lucro antes de incorporarme al gobierno, cuando comencé en el Ayuntamiento en 2014.

Antes de eso, trabajé en la campaña para incorporar dos festividades musulmanas al calendario escolar público. Fue una campaña de organización que duró unos diez años, en la que participé junto con otros organizadores. Aquella coalición era muy amplia. Incluía organizaciones laborales, otras instituciones religiosas y otras organizaciones sin ánimo de lucro.

Ese viaje fue fundamental para comprender que toda comunidad merece ser tratada con dignidad y respeto, y que a veces hay que exigir esa dignidad y ese respeto. Así, lo que muchos consideraron un gesto simbólico —obtener días libres o que se reconocieran las vacaciones en el calendario escolar público— se convirtió en una campaña más amplia sobre la inclusión y el respeto.

Por eso, me siento muy orgullosa de esa campaña, concretamente porque realmente fue una oportunidad para que la comunidad musulmana se sintiera empoderada, para que comprendiera y pusiera a prueba cómo es la organización, y porque quedó demostrado que cuando te organizas, puedes ganar.

Y luego, por supuesto, partiendo de ese trabajo, la labor de defensa en torno a la reforma policial y la reforma migratoria cuando estaba en la Asociación Árabe Americana [de Nueva York] es otro punto culminante. Mi activismo se desarrolló en un contexto posterior al 11-S, donde la comunidad ha estado luchando por ser visible, por sentirse empoderada y por ser respetada. Así que gran parte de mi trabajo se centró en empoderar a la comunidad, y la forma de hacerlo era unirse a otras luchas. Trabajar junto a otras comunidades. Construir poder a través de la coalición.

Llevé conmigo esos principios organizativos incluso dentro de las dependencias gubernamentales. Creo que al principio también tuve dificultades cuando hice la transición y empecé a trabajar en el Ayuntamiento. ¿Cómo se organizan las grandes instituciones y el gobierno local? Y no sé si es posible. Quizás no se puedan organizar los sistemas, pero siempre se puede organizar a las personas, sin importar dónde se esté.

Y creo que, francamente, eso es lo que me ha mantenido dentro del gobierno: encontrar aliados, trabajar con personas que comparten mis valores y mi visión.

• ¿Cree usted que la ciudad de Nueva York sigue en crisis migratoria?

Creo que es muy importante dar un paso atrás. La actual administración, bajo el mandato del alcalde Mamdani, llegó al poder entendiendo que las necesidades de los inmigrantes neoyorquinos son urgentes y, a la vez, una inversión a largo plazo: urgentes para afrontar el momento actual y el clima que vivimos, dado el gobierno federal caótico y agresivo y su enfoque en materia de control migratorio, pero también pensando en la inversión a largo plazo en la comunidad.

Creo que hemos pasado de operar en estado de emergencia, dado que en aquel momento había una afluencia de inmigrantes a la ciudad, a preguntarnos cómo podemos apoyar a la comunidad inmigrante ahora mismo, que, francamente, sigue enfrentándose a diferentes niveles de ataque.

Creo que el nivel de urgencia es diferente al de la administración anterior, y la prioridad es: ¿cómo podemos apoyar a la comunidad inmigrante? ¿Cómo podemos proteger a la comunidad inmigrante? ¿Y cómo podemos invertir en su estabilidad a largo plazo?

• Usted dijo que no era ningún secreto que la administración anterior había socavado el papel de la MOIA. ¿Qué quiso decir con eso?

Fue una combinación de factores. Creo que la administración anterior —el exalcalde, por ejemplo— no ocultaba su postura sobre la política de ciudad santuario. Incluso llegó a criticarla en varias ocasiones, pidiendo que se debilitara de maneras que, en mi opinión, contradecían la visión de la ciudad de Nueva York sobre el papel de los inmigrantes. Esto generó mucha desconfianza entre numerosas organizaciones comunitarias y líderes inmigrantes.

Creo que el [nuevo] alcalde, en sus primeros 100 días, demostró que los inmigrantes neoyorquinos son una prioridad cuando emitió la Orden Ejecutiva 13, que reforzó nuestra política de ciudad santuario, pero fue más allá al establecer salvaguardias adicionales que protegen a los inmigrantes neoyorquinos.

Creo que estamos en una nueva era. Sé que el alcalde suele decirlo, pero creo que se ve aún más reforzado por la forma en que ha abordado este tema. Sabemos que la ciudad de Nueva York siempre ha estado marcada por la inmigración. Y creo que comparto esta visión con el alcalde: que MOIA garantice que los inmigrantes neoyorquinos no solo estén protegidos en momentos de crisis, sino que también puedan participar plenamente, contribuir y prosperar en la ciudad en todos los ámbitos de la vida urbana.

• Ahora que ocupa el cargo, ¿cuáles son sus prioridades y cómo piensa alcanzarlas?

Para mí es muy claro que la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la Alcaldía existe para proteger a los inmigrantes neoyorquinos, ampliar sus oportunidades y crear sistemas que garanticen su seguridad, dignidad y estabilidad. Por lo tanto, es fundamental que los inmigrantes neoyorquinos conozcan sus derechos y puedan acceder a los servicios municipales. Deben poder ir a la escuela, recibir atención médica o pedir ayuda sin temor.

Por lo tanto, una parte importante del trabajo que estamos realizando y que seguiremos realizando es asegurarnos de que los inmigrantes neoyorquinos conozcan, ante todo, sus derechos.

Además, una parte importante de nuestro trabajo consiste en coordinar las acciones de la administración municipal para que las agencias estén alineadas y preparadas para apoyar la estabilidad a largo plazo de las comunidades inmigrantes. Esto puede abarcar desde el cuidado infantil hasta la vivienda, la educación y los servicios de salud. Y lo hacemos en diversos entornos.

Una de ellas es a través de nuestro grupo de trabajo interinstitucional que se reúne trimestralmente. Pero también he estado dedicando tiempo a contactar a comisionados de diversas alcaldías y agencias municipales para comenzar a fortalecer la relación que MOIA mantiene con nuestras agencias asociadas.

También estamos ampliando significativamente el apoyo a los servicios legales de inmigración, de una manera que, en mi opinión, responde a algunas de las necesidades más apremiantes de las comunidades inmigrantes. Un buen ejemplo de ello es el presupuesto. El alcalde destinó aproximadamente $32 millones de dólares adicionales para apoyar a las comunidades inmigrantes, incluyendo fondos para servicios legales.

Todavía estamos definiendo cómo se utilizarán esos recursos. Pero lo que sí sé con certeza es que ese dinero se destinará a apoyar los programas existentes dentro de MOIA, específicamente nuestro programa de colaboración legal de respuesta rápida. Están presentando peticiones de hábeas corpus. Están brindando asesoría e información en tiempo real a las personas que se comunican y dicen: “Tengo una cita” o “Tengo una entrevista mañana. No tengo abogado. ¿Qué necesito saber para esa entrevista? ¿Cómo debo prepararme yo y mi familia?”.

• ¿Cuál cree que es el papel del gobierno de Mamdani para abordar este aumento de detenciones de inmigrantes?

Las acciones del gobierno federal han hecho que nuestro trabajo a nivel local sea mucho más urgente y esté más fundamentado en la protección, la confianza y la preparación.

Nueva York es y seguirá siendo una ciudad santuario, y no vamos a dar la espalda a quienes se han establecido aquí o a quienes vienen a nuestra ciudad y la consideran su hogar. Y no hay lugar en nuestra ciudad para sistemas que separan injustamente a las familias.

Y creo que nuestra respuesta al gobierno federal exige que los gobiernos locales respalden las políticas de santuario con acciones concretas. Esto comienza con la orden ejecutiva, que explicó de manera excelente cómo protegemos a los inmigrantes neoyorquinos y cómo las agencias cumplen plenamente con las leyes de santuario ya vigentes.

Pero creo que es importante que también seamos honestos sobre lo que están viviendo las familias en toda la ciudad. No sé si es posible describir con palabras el nivel de miedo e incertidumbre que existe entre las comunidades inmigrantes, ya sea miedo a la represión, a la separación familiar o incluso a pedir ayuda. Y creo que ese miedo es la razón por la que nuestro trabajo se centra tanto en reconstruir la confianza y garantizar que las personas puedan seguir accediendo a los servicios municipales de forma segura.

También quería destacar algo que el alcalde ha promovido: contamos con una línea telefónica gratuita y confidencial de asistencia legal para inmigrantes, disponible en más de 200 idiomas. Está disponible para todos los neoyorquinos, independientemente de su estatus migratorio. Esta línea telefónica y estos recursos suelen ser los primeros a los que acuden las familias cuando tienen miedo y no saben qué hacer.

• Activistas y legisladores pidieron al alcalde que establezca normas más claras sobre cuándo y cómo interactúa el Departamento de Policía de Nueva York con los agentes del ICE, dadas las protecciones de la ciudad como ciudad santuario que limitan la cooperación en materia de control migratorio. ¿Cree que se necesitan directrices más claras?

Creo que parte del proceso de la orden ejecutiva se centra en agencias individuales. Creo que seis agencias de seguridad pública fueron objeto de la auditoría. Parte de lo que esperamos descubrir a través de este proceso es una mejor comprensión de las políticas actuales, cómo las agencias están implementando esas políticas de santuario y, lo más importante, ¿cuáles son las deficiencias? ¿Existen deficiencias? ¿Y cómo garantizamos el cumplimiento de las políticas de santuario, que se encuentran entre las más estrictas del país?

Por lo tanto, la orden ejecutiva y la auditoría representan una oportunidad para obtener más información sobre cómo las agencias están cumpliendo con la ley.

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