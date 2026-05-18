Pronóstico del tiempo en Nueva York para este lunes 18 de mayo

¿En qué deberías basarte para elegir tu atuendo para salir a las calles de Nueva York este lunes? El pronóstico del clima para las siguientes horas en la Gran Manzana indica una temperatura máxima de 84 grados Fahrenheit (29ºC) y una mínima de 70 grados Fahrenheit (21ºC). Además, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que vas a sentir rondará los 93ºF (34ºC) de máxima y 93ºF (34ºC) de mínima.

¿Debería de coger paraguas? Sabemos que ésta puede ser tu siguiente pregunta y también tenemos respuesta para ti. Según la última información disponible, la probabilidad de precipitaciones es del 2% durante el día y del 23% a lo largo de la noche. La nubosidad, mientras, será del 12% en el transcurso del día y del 12% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 4.35 mph durante la primera mitad del día y los 4.35 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer tendrá lugar a las 05:36 h, mientras que el crepúsculo lo tendremos a las 20:09 h. En total habrá 15 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York tendremos pocas nubes. Las temperaturas se moverán entre los 73 y los 95 grados Fahrenheit (23 y 35 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 3% por la mañana, 6% por la tarde y 3% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima fundamentalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico ayuda a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la zona y la estación del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias continuas durante todo el año, que se vuelven tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y notables lluvias.

En la zona oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos templados en el cálido. Tanto uno como otro tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.