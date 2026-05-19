¿Aburrido de tus ensaladas? 5 aderezos rápidos que cambian por completo su sabor

Eleva el sabor de tus platos con cinco aderezos que convertirán una ensalada promedio en una experiencia gourmet. Son cinco sencillas recetas con pocos ingredientes, pero con un extra de sabor gracias a la combinación aromas y texturas..

Desde las notas ácidas, los sabores avinagrados hasta sutiles aromas dulces de manzanas, estos aderezos son el impulso para dejar atrás el aburrimiento de siempre comer las mismas ensaladas.

Incluir vegetales en la alimentación es una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con una cantidad de al menos 400 gramos al día, en porciones de 80 gramos cada una durante el día y las ensaladas son una opción para consumir vegetales.

La ensalada es un plato aliado para cumplir con este requerimiento nutricional, sin embargo, sostener este hábito saludable toda la semana puede ser más apetitoso con una buena variedad de aderezos que multiplica la versatilidad de las ensaladas. Así podemos tener una misma ensalada con cinco aderezos que le dan cuerpo y personalidad de acuerdo con los ingredientes.

Los 5 aderezos para transformar tus ensaladas

El equilibrio perfecto entre dulce y ácido: la vinagreta de miel y mostaza es un clásico emulsionado que aporta brillo instantáneo sin necesidad de recurrir a salsas industriales. Crédito: Shutterstock

Los aderezos de las ensaladas son un aliado para incorporar a la alimentación hierbas, especias e ingredientes ricos en antioxidantes. Estas opciones del canal Las Recetas de MJ tienen estos atributos, por lo que no solo aportan sabor, sino salud a tu plato.

Aderezo miel y mostaza

Un clásico para aderezar ensaladas se prepara con una cucharada de miel, una de mostaza, un chorrito de vinagre de manzana y sal al gusto. Solo basta mezclar bien hasta que se emulsionen los ingredientes. Esta combinación aporta brillo y equilibrio. Es un aderezo clásico que nunca falla.

Cilantro y aguacate

El ingrediente estrella de esta salsa es el aguacate. Solo debes agregar medio aguacate en el vaso de la licuadora, cilantro fresco al gusto, jugo de limón o lima también al gusto, tabasco (opcional), una rodaja o dos de jalapeños encurtidos (también al gusto), sal y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Licúa un poco, y termina con un par de cucharadas de queso ricota y licúa hasta obtener una mezcla homogénea.

Este aderezo es más denso gracias a la cremosidad del aguacate y la textura de la ricota. Ambos, junto con el jalapeño y el tabasco, le dan notas de sabor mexicano ideales para elevar el sabor de una ensalada.

Yogur y limón

Este aderezo es otro clásico de la alimentación saludable; se logra mezclando 150 gramos de yogur griego en un bol, un poco de jugo de limón, sal al gusto, pimienta negra, una cucharadita de ajo en polvo y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Mezcla bien y agrega un puñado de eneldo fresco. Esta preparación le da un toque fresco a las ensaladas, además de aportar cremosidad. El eneldo le da una nota herbal y elegante.

Aderezo mediterráneo

Otro clásico de la cocina, el aderezo mediterráneo combina ingredientes que son puro umami. Solo necesitamos cuatro tomates secos en aceite bien picados, seis aceitunas negras sin hueso también picadas, un puñado de orégano seco, sal y un buen chorro de aceite de oliva virgen extra. Se mezcla todo y ya está listo para disfrutar. Esta combinación aporta intensidad y profundidad.

Tahini

Un aderezo con un sabor a frutos secos tostados que eleva el sabor de cualquier ensalada. Prepararla es muy sencillo; solo debes agregar en la licuadora un par de cucharadas de postre de tahini, jugo de limón, sal, un chorrito de aceite de oliva y un poco de agua bien fría. Licúa bien y tendrás un aderezo con una textura increíble listo para servir.

Ensalada fresca con aderezo exquisito

Para aprovechar alguno de estos aderezos, solo debes hacer una ensalada: con una mezcla de lechugas, un buen puñado de canónigos y dos latas de atún escurrido (pero podría ser huevo cocido, restos de pollo o legumbres cocidas). También se le agrega un puñado de tomates cherries troceados, una manzana Granny Smith cortada en dados, semillas de calabaza. Mezcla todos los ingredientes y agrega el aderezo de tu preferencia, sirve y disfruta.

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