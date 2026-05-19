Algunos boletos para la Copa Mundial bajan de precio y caen por debajo de los $100

A menos de un mes del inicio de la Copa Mundial 2026, algunos boletos en reventa comenzaron a bajar de precio de manera importante, e incluso ya aparecieron entradas por menos de $100 para ciertos partidos de fase de grupos.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el encuentro entre Jordania y Argelia en San Francisco, programado para el 22 de junio.

De acuerdo con plataformas de seguimiento de precios como SeatSidekick, los boletos llegaron a venderse desde $98, convirtiéndose en el primer partido del torneo en romper la barrera de los $100 en el mercado secundario.

La caída ocurre después de semanas de críticas por parte de aficionados, analistas e incluso políticos, quienes señalaron que los precios iniciales eran demasiado elevados para gran parte del público.

El grupo Football Supporters Europe calificó la estrategia de precios de la FIFA como una ‘traición monumental’ hacia los aficionados, mientras que el presidente Donald Trump declaró recientemente sobre los boletos de Estados Unidos: “Yo tampoco pagaría eso, honestamente”.

Según la firma TicketData, los precios promedio de reventa han bajado hasta 22% en los últimos 30 días. Además, en las últimas dos semanas se registró otra caída cercana al 9%.

Aunque algunos boletos comenzaron a bajar, el costo general sigue siendo alto en muchos partidos.

TicketData reportó que el precio promedio más barato para ingresar a juegos de fase de grupos ronda actualmente los $559 en reventa.

Las diferencias entre encuentros también son enormes. Por ejemplo, los boletos más baratos para partidos de Colombia alcanzaban precios promedio de $2,312, mientras que los juegos de Sudáfrica tenían entradas desde aproximadamente $202.

Después de la reducción temporal del partido entre Jordania y Argelia, la demanda volvió a elevar ligeramente los precios, que subieron nuevamente hasta alrededor de $120.

Sin embargo, algunos partidos continúan manejando cifras extremadamente elevadas. En el Levi’s Stadium de San Francisco todavía hay entradas publicadas por hasta $19,550.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió recientemente la política de precios y aseguró que existe una demanda histórica para el torneo.

Infantino también señaló que la FIFA simplemente está aplicando precios de mercado, aunque varios especialistas consideran que los costos iniciales estuvieron muy por encima de lo que muchos aficionados estaban dispuestos a pagar.

Scott Friedman, conductor del programa Ticket Talk, criticó duramente la estrategia de distribución y precios del torneo.

“La FIFA puso precios demasiado altos para los 104 partidos; fue un desastre completo y se verán obligados a reducirlos considerablemente en los próximos 30 días”, declaró a Newsweek.

Además de las entradas, también se han reportado señales de demanda más débil de lo esperado en hoteles y paquetes de hospitalidad relacionados con el torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

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