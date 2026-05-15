Mundial 2026: Shakira presentó “Dai Dai” y anunció importante donación

La nueva apuesta musical de Shakira llegó con la energía que la caracteriza y una convicción que ha guiado buena parte de su carrera. La cantante colombiana presentó “Dai Dai”, el tema oficial del Mundial 2026, celebrándolo con un mensaje directo: “¡Ya está aquí Dai Dai! ¡La Copa del Mundo de la FIFA 2026 empieza ahora!”, escribió al compartir el sencillo, que ya había adelantado días atrás.

La barranquillera también reveló el afiche promocional en el que aparece junto a Burna Boy sosteniendo el balón del torneo. Poco después, informó una decisión que amplifica el alcance de su participación en este evento global: “Voy a donar el 100% de las ganancias de ‘Dai Dai’ para el Fondo de Educación de la FIFA”, comentó, recordando nuevamente su compromiso con la infancia, un frente que ha impulsado desde los 90’s con la fundación Pies Descalzos, responsable de abrir escuelas en zonas vulnerables de Colombia durante más de tres décadas.

Un objetivo que va más allá del deporte

El lanzamiento de “Dai Dai” llega con una meta ambiciosa: reunir 100 millones de dólares al cierre del Mundial. El propósito es brindar oportunidades educativas y de formación deportiva a niños de distintos países, una causa alineada, tanto con el historial social de Shakira, como con el espíritu del proyecto que acompaña a la FIFA en esta edición.

Burna Boy, quien también participa en la canción, destacó la fuerza simbólica del momento: “La Copa Mundial es una de las pocas cosas que el mundo entero experimenta juntas (…) El fútbol y la música hablan el mismo idioma. Unen a la gente sin importar su origen y ser parte de este momento a través de la música significa mucho para mí”, expresó.

Una final con show histórico

La presentación en vivo del tema ya tiene lugar y fecha. Shakira interpretará “Dai Dai” en el partido final del torneo el próximo 19 de julio en Nueva York, en un espectáculo de medio tiempo que incorporará a Madonna y al grupo surcoreano BTS.

Esta será la primera vez que la final cuente con un show de este tipo, al estilo de los eventos deportivos estadounidenses. Aunque la FIFA no ha revelado detalles, esta incorporación podría extender el tradicional descanso de 15 minutos.

Un video lleno de recuerdos futboleros

En el clip promocional compartido a inicios de mes, Shakira aparece con una camiseta amarilla y pantalón azul, evocando la indumentaria brasileña. Entra al césped del Maracaná con el balón “Trionda”, oficial del próximo Mundial, y lo coloca en el suelo como si fuera a iniciar una jugada antes de sumarse a una coreografía rodeada de bailarines vestidos con los colores de selecciones como Colombia, Argentina y Estados Unidos.

La escena incluye varios balones icónicos como los utilizados en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y el “Trionda” de esta edición.

Shakira ya había hecho historia con su participación en “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 y “La La La” en Brasil 2014, además de que “Hips Don’t Lie” sonó con fuerza en Alemania 2006.

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