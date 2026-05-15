Cómo funciona el mercado dinámico y la reventa oficial de entradas para el Mundial 2026

El mercado de entradas para el próximo Mundial está en alza a menos de un mes para el pitazo inicial. Mientras la FIFA defiende una estrategia de precios inclusiva con la venta de más de 100,000 boletos a una tarifa regulada de $60 dólares para la fase de grupos y la final, el sistema de boletería de entretenimiento de Estados Unidos ha permitido una reventa masiva en plataformas digitales donde los precios se han disparado hasta cifras astronómicas.

En las últimas semanas, terceras personas han listado boletos por montos que superan el millón de dólares. Ante esta situación provocadora, el organismo rector ha recordado que estos valores inflados no siempre reflejan transacciones reales, sino ofertas especulativas que se ajustan según la demanda real del comprador.

Para mitigar fraudes, la institución habilitó su propia plataforma oficial (FIFA’s Resale Marketplace), diseñada para ofrecer un entorno seguro y transparente de transferencia bajo las condiciones estándar de la industria norteamericana, que se rige bajo las reglas del mercado dinámico.

El ente rector del fútbol justificó el uso de precios variables como una tendencia necesaria para optimizar la asistencia y garantizar un valor de mercado justo. En una nota remitida a la agencia EFE, la FIFA se desmarcó de las plataformas de reventa con fines de lucro al recordar su naturaleza como organización no lucrativa.

La totalidad de los ingresos generados por la venta oficial de boletos durante la Copa del Mundo se reinvertirá de forma directa en el desarrollo del fútbol masculino, femenino y juvenil en las 211 asociaciones miembro.

Con este panorama, los aficionados han tenido que convivir entre la oportunidad de adquirir pases accesibles mediante los canales oficiales de la FIFA y las reglas de un mercado secundario agresivo y legal que define el negocio del entretenimiento en el país anfitrión.

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