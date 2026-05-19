Dominicano es extraditado a EE.UU. por cargos de narcotráfico y lavado de activos

Un ciudadano dominicano residente en Massachusetts fue extraditado a Estados Unidos desde República Dominicana para enfrentar cargos federales por narcotráfico y lavado de dinero, informó este martes la Fiscalía del Distrito de Massachusetts.

De acuerdo con un comunicado de la fiscalía, las autoridades acusan a Frank Maiky Baez Guerrero, de 29 años, de dirigir una organización criminal dedicada al tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina entre Massachusetts y Maine.

Según el comunicado, Baez Guerrero enfrenta cargos por organización criminal continuada, conspiración para distribuir sustancias controladas, conspiración para lavado de dinero y múltiples delitos relacionados con distribución de drogas.

La Fiscalía sostiene que el acusado coordinaba operaciones tanto desde Estados Unidos como desde República Dominicana.

De acuerdo con documentos judiciales, la organización presuntamente dirigida por Baez Guerrero utilizaba viviendas alquiladas en Maine para almacenar y vender drogas antes de trasladar las ganancias de regreso a Massachusetts. Las autoridades aseguran que los cargamentos incluían fentanilo, cocaína y metanfetamina.

La investigación ya había derivado en noviembre de 2024 en la acusación formal de otros diez presuntos integrantes de la red criminal, quienes enfrentan cargos de narcotráfico y delitos vinculados con armas de fuego.

Posibles condenas

La Fiscalía indicó que el cargo de organización criminal continuada contempla una pena de entre 20 años de prisión y cadena perpetua, además de multas de hasta dos millones de dólares. La conspiración para distribuir drogas puede derivar en sentencias de entre 10 años y cadena perpetua y multas de hasta 10 millones de dólares.

Los cargos por distribución y posesión con intención de distribuir fentanilo, cocaína y metanfetamina conllevan penas de entre cinco y 40 años de prisión, mientras que el cargo de lavado de dinero contempla hasta 20 años adicionales de cárcel.

La fiscal federal Leah B. Foley y el agente especial de la DEA Jarod A. Forget anunciaron el caso. La extradición fue coordinada con apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y autoridades de República Dominicana.

En la investigación participaron la Agencia Antidrogas de Maine (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la ATF y múltiples agencias policiales estatales y locales de Massachusetts, Maine y Nuevo Hampshire.

El caso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional creada bajo la Orden Ejecutiva 14159, enfocada en combatir cárteles, pandillas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales.

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