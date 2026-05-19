Ecuatoriano Piero Hincapié se quedó con la retaguardia al aire en pleno partido de la Premier League

El cierre del partido entre Arsenal y Burnley por la Premier League de Inglaterra dejó una escena inesperada. El ecuatoriano Piero Hincapié, que había ingresado en el minuto 72, terminó siendo tendencia por un episodio insólito: terminó con el short en los tobillos y la retaguardia al aire.

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La acción ocurrió en una jugada ofensiva por la banda izquierda. Hincapié forcejeó con Axel Tuanzebe dentro del área mientras buscaba un penal.

En el forcejeo, un rival pisó su short justo cuando ambos cayeron al césped. El ecuatoriano reclamó la falta, pero el árbitro Paul Tierney dejó seguir la jugada.

O jogo ainda não acabou, mas o Tuanzebe quis ajudar o Hincapié a preparar-se para o banho 🩳#DAZNPremier pic.twitter.com/XZegkK5L1C — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) May 18, 2026

Para entonces, la cámara ya había captado el momento en que el defensor se levantaba apresurado para subirse la prenda.

La imagen se viralizó de inmediato. Televidentes y usuarios en redes sociales compartieron capturas del instante en que el ecuatoriano quedó expuesto.

En lo futbolístico, Arsenal cumplió con su tarea: venció al Burnley, ya descendido, y llegó a 82 puntos, superando los 77 del Manchester City.

El equipo de Mikel Arteta quedó así con opciones firmes de pelear el título en esta recta final.

El City, que disputó la final de la FA Cup el sábado, recién jugará su partido de la fecha 37 este martes 19 de mayo ante el Bournemouth.



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