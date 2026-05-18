Reportan que Pep Guardiola abandonará el Manchester City a final de temporada

Después de una época legendaria y 20 títulos, el técnico español, Pep Guardiola no continuará en el Manchester City la próxima temporada.

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Según el “Daily Mail” a Guardiola le quedan dos partidos para despedirse del conjunto con el que ha hecho historia: ante el Bournemouth a domicilio y frente al Aston Villa en casa.

En cualquier caso, será el final a la época más gloriosa del club y también de Guardiola como entrenador. En las diez temporadas que ha estado en el club ha ganado 20 títulos. Con el cuadro inglés ha levantado 6 Premier, 5 Carabao Cup, 4 FA Cup, 3 Community Shields, 1 Champions, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes. Este mismo año ha conquistado las dos copas, Carabao y FA Cup, y aún puede coronar el triplete con la Premier.

🚨 Pep Guardiola, expected to leave Man City THIS summer with Enzo Maresca always been as the ONLY replacement wanted.



Pep ready to say goodbye in the next days, while Maresca said yes to Manchester City months ago. pic.twitter.com/uHcoLRm6Iz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2026

Manchester City ya tiene sustituto

Lo que también es seguro es que Enzo Maresca será su sustituto. El italiano ya ha firmado su contrato y está trabajando en la planificación de la plantilla de la próxima temporada.

Conoce el club y los métodos de trabajo, y por eso ha sido seleccionado por Hugo Viana, director deportivo, en la difícil misión de sustituir al mejor entrenador de la historia del City.

Maresca viene de hacer un buen papel en el Chelsea (ganó Conference y Mundial de Clubes), aunque fue despedido de manera sorprendente este mismo curso por desavenencias con la directiva.

Para que se concrete la llegada de Maresca, en cualquier caso, hace falta un acuerdo con el Chelsea porque el italiano y el conjunto londinense no acordaron los términos de la salida cuando ésta se produjo. En principio, no habrá problema para resolverlo.

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