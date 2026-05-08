El Arsenal ofrece el Emirates Stadium como alternativa ante la falta de entradas para final de la Champions League

El grupo Arsenal Supporters Trust (AST) manifestó su rotunda decepción no solo por el limitado cupo de asientos ofrecidos por la UEFA para la final de la Champions League, sino por el esfuerzo financiero que supone para el seguidor tradicional asistir al Puskas Arena.

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Los precios oficiales establecidos para el encuentro entre el Arsenal y el PSG oscilan entre los 70 euros ($75,60 dólares) para las localidades más económicas y los 950 euros ($1,026 dólares) para las zonas de categoría superior.

Esta disociación de precios fue criticada por las asociaciones de aficionados, quienes consideran que la UEFA debe priorizar la lealtad del fan que acompaña al equipo durante todo el año por encima de la rentabilidad del evento.

“La UEFA tiene que recordar que son los fans los que siguen esta competición tanto en la fase de grupos como en las eliminatorias y que tienen que demostrar más respeto hacia nuestra posición a la hora de planear la final”, han subrayado desde el AST.

Ante la dificultad de obtener uno de los 17,000 boletos asignados al club o de costear el viaje a Hungría, el Arsenal habilitará el Emirates Stadium como alternativa para vivir la final. Esta medida busca ofrecer una experiencia comunitaria a un coste mucho más accesible para los miles de seguidores que se quedarán en Londres, evitando así los precios de la reventa que suelen dispararse en los días previos a la cita del 30 de mayo.

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