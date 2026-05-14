Otro hispano acusado de provocar incendio mortal en Nueva York: 3er caso en pocas semanas

Daniel Santana se entregó acompañado por un abogado en la Comisaría 40 de NYPD en El Bronx, donde fue acusado de incendio provocado y de tres cargos de homicidio, en relación con el siniestro sucedido la madrugada del 6 de mayo.

Irónicamente, otros dos hispanos también han sido acusados recientemente como sospechosos de causar incendios fatales en edificios en Nueva York: Román Amatitla (38) por la tragedia en la que fallecieron una bebé y tres adultos de un edificio en Queens (NYC) el 16 de marzo; y Víctor Arias (29) por el fuego que cobró la vida de tres personas, incluida la periodista Yolaine Díaz y su madre, la madrugada del 4 de mayo en Inwood, Alto Manhattan.

Santana (45) reside en el barrio Castle Hill, en El Bronx, y cuenta con seis arrestos previos en su historial. Una de sus presuntas víctimas al azar fue Oreste de León, de 70 años, mientras que los otros dos hombres hallados entre los escombros días después aún permanecen sin identificar, indicó Daily News.

Ese incendio del 6 de mayo se desató alrededor de las 5:00 a.m. y envolvió rápidamente la bodega “El South Bronx Deli”, ubicado en la 3ra Av cerca de E. 140th St, en el barrio Mott Haven, así como al deteriorado apartamento situado justo encima, informaron las autoridades.

Los investigadores determinaron que las llamas fueron provocadas intencionadamente y pusieron en marcha una investigación por homicidio. Según fuentes policiales, un video recuperado por las autoridades muestra a Santana iniciando el fuego tras haber esparcido un acelerante.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal. Para denunciar un caso de vivienda insegura o hacer alguna consulta sobre ese tema puede llamar a 311 o visitar esta páginas de la Alcaldía de Nueva York y la Defensoría Pública de NYC.

Otros incendios provocados en el área triestatal

El mes pasado Anroop Parasaram (50) fue hallado muerto bajo los escombros luego de que, en una pelea conyugal, produjo intencionalmente una explosión que dejó varias personas sin hogar y policías heridos en Queens (NYC). También en abril en ese condado Shaniqua Fort, una mujer sin hogar de 36 años, fue capturada y acusada de provocar tres incendios, dejando tres personas heridas en un edificio que alberga un restaurante.

En marzo Narinder Singh y su hijo Jawahar Singh, dueños de una imprenta en Queens (NYC), fueron acusados de haber quemado su negocio tras ser desalojados por su casero, según la fiscalía federal. También ese mes Aljo Mrkulic fue sentenciado por asesinar a su novio Christopher Rodríguez, apuñalándolo más de 120 veces y luego quemar su cuerpo, creando un incendio que dejó a cientos de vecinos sin hogar en East Harlem (NYC).

En diciembre William Ahle, hombre de 70 años que dijo a las autoridades que había corrido a salvar a su vecina de un incendio, fue acusado de haberlo provocado en Fanwood, Nueva Jersey. En junio de 2025 un incendio que arrasó un edificio de apartamentos en Brooklyn fue provocado por un ocupante furioso que afirmó que otro inquilino ilegal le había robado dinero, según NYPD.

En abril de 2025 Harry Torres fue arrestado y luego confesó haber iniciado un fuego que dañó tres viviendas en Staten Island (NYC) y amenazó la vida de una vecina anciana. En diciembre de 2023 un casero fue acusado de intento de homicidio e incendio provocado por supuestamente prender fuego a su propiedad de alquiler en Brooklyn (NYC) mientras una familia de ocho inquilinos, seis de ellos niños, estaban adentro.