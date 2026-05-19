Meta pide trabajo remoto y prepara miles de despidos: crece el temor en el sector tecnológico

Miles de empleados de Meta despertaron este martes con una señal de alarma desde Silicon Valley: la compañía ordenó a parte de su personal trabajar desde casa un día antes de una inminente ronda de despidos que inicia este miércoles 20 de mayo.

La empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp planea recortar alrededor de 8,000 puestos de trabajo, equivalentes al 10% de su plantilla global, mientras crece la incertidumbre sobre el futuro de los empleos en el sector de la tecnología en Estados Unidos.

Para muchas familias, el impacto de ser víctima de este recorte va mucho más allá en la estabilidad financiera del hogar: perder cobertura médica, ingresos estables y ahorros en cuestión de semanas, especialmente en ciudades donde el costo de vida es alto. Pero la mayor preocupación radica en que Meta prepara una segunda ronda de recortes para la segunda mitad de 2026, de acuerdo con Reuters.

El correo que encendió las alarmas

Este martes, un día antes de que lleguen las notificaciones de despido, empleados de Meta en las divisiones de publicidad y dispositivos portátiles recibieron instrucciones de Recursos Humanos para trabajar de forma remota el miércoles 20 de mayo, según Business Insider, que citó a dos fuentes que recibieron el comunicado.

Meta aplicó exactamente la misma estrategia durante recortes anteriores para evitar fricciones en las oficinas, cuando los empleados afectados sean notificados sobre su terminación de empleo.

8,000 empleos eliminados y 6,000 vacantes canceladas

Meta, que emplea a más de 78,000 personas en todo el mundo, informó a su personal a través de un memorando interno que los despidos comenzarían el 20 de mayo de 2026. La compañía también canceló previamente 6,000 vacantes abiertas, cerrando las puertas a otros aplicantes que buscaban ingresar al sector.

Las áreas con mayor impacto incluyen Reality Labs (metaverso y realidad virtual), ventas y publicidad digital, operaciones globales y equipos de reclutamiento, entre otras.

Lo que recibirán las personas que serán despedidas

La directora de personal de Meta, Janelle Gale, firmó el memorando, que informó al personal cuáles serán los beneficios de salida que recibirán los empleados afectados por el recorte:

16 semanas de salario base como indemnización mínima

como indemnización mínima Dos semanas adicionales por cada año de antigüedad

por cada año de antigüedad 18 meses de cobertura médica COBRA pagados por Meta

Sin embargo, analistas advierten que en estados como Nueva York una parte importante de esas 16 semanas se solapa con el período de aviso legal obligatorio (WARN Act), lo que reduce el beneficio real que recibirán los trabajadores.

IA como justificación para recortar personal: ¿realidad o pretexto?

Mark Zuckerberg sostuvo que la inteligencia artificial “está cubriendo tareas antes asignadas a personas, por lo que algunas contrataciones ya no resultan necesarias”. Pero los datos revelan que esta narrativa no es del todo cierta.

Una encuesta de Gartner aplicada a 321 ejecutivos reveló que alrededor del 20% de las empresas ha despedido personal genuinamente por razones vinculadas a la IA, y cerca del 55% de los empleadores consultados por Forrester Research lamenta haber recortado bajo esa justificación.

El golpe de los recortes masivos a los trabajadores hispanos

En lo que va de 2026, más de 113,000 personas han perdido su empleo en el área de la tecnología en Estados Unidos al 7 de mayo, según SkillSyncer. Sin embargo, la creación de empleo en sectores de alta concentración latina cayó un 72% en los primeros 14 meses de la administración Trump, en comparación con el período equivalente bajo la administración anterior, según Americans for Tax Fairness.

“Todo está contribuyendo a esta tormenta que estamos viendo”, señaló Lisette Engel, directora del proyecto sobre política económica en UnidosUS, al describir este desplome del 72% en la creación de empleos en sectores con alta participación latina.

Y agregó: “Es una combinación de los efectos de todas las acciones de esta Administración. Y sabemos que están conectadas también las políticas de migración“, apuntando a que sectores como la construcción han dependido históricamente de trabajadores indocumentados.

¿Qué puedes hacer ahora ante un inminente recorte de personal?

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Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el recorte de personal de Meta

¿Cuándo empezarán los despidos de Meta?

Los recortes comenzarán el miércoles 20 de mayo de 2026, según el memorando interno de Meta. Los afectados recibieron aviso en sus correos laboral y personal.

¿Cuánto dinero recibirán los empleados despedidos?

Un mínimo de 16 semanas de salario base, dos semanas adicionales por año trabajado y 18 meses de servicio médico. Pero parte de esa indemnización puede solaparse con el período de aviso legal que aplica en el estado de Nueva York.

¿Habrá más despidos después del 20 de mayo?

Sí. Tres fuentes citadas por Reuters confirmaron una segunda ronda de despidos para la segunda mitad de 2026.

¿Por qué Meta ordenó trabajo remoto antes de los despidos?

Para evitar confrontaciones en las oficinas, según Business Insider. Es el mismo método que usó en recortes anteriores.

¿Cómo afecta esto a los trabajadores hispanos?

La ola tecnológica agrava las condiciones de un mercado laboral ya contraído. La creación de empleo en sectores donde se concentran los latinos cayó un 72%.

¿Qué pasa si Meta exige a sus trabajadores regresar a la oficina?

Meta ya ha empezado a implementar una política de cinco días presenciales para empleados de Instagram. Los analistas advierten que la combinación de despidos y mandatos de retorno aumentará la presión en las personas que conservarán sus puestos.

Conclusión

El 20 de mayo puede marcar el punto de partida de una mayor contracción laboral tecnológica desde la pandemia. Con una segunda ronda confirmada y más de 113,000 empleos eliminados en el sector en 2026, los trabajadores hispanos deben preguntarse qué tan preparados estarán en caso de que les llegue el turno.

Gartner advierte que alrededor del 50% de las empresas que recortaron por IA volverán a contratar para 2027, pero para perfiles distintos. El mercado laboral que viene no será el mismo y hay que estar preparados.

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